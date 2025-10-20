Потрібно вимкнути світло: енергетики звернулися до жителів Харкова та області

АТ "Харківобленерго" звернулося до жителів Харкова та області з важливим проханням на тлі складної ситуації з енергопостачанням через регулярні обстріли російських військ.

Харків'ян просять до 15:00 максимально знизити споживання електроенергії. Для цього достатньо вимкнути непотрібне світло та електроприлади, а також не використовувати одночасно кілька потужних приладів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У "Харківобленерго" наголосили, що вже не раз переживали найтемніші часи разом із жителями регіону, і висловили подяку громадянам за розуміння та підтримку навіть під час вимушених відключень електрики.

"Ми відчуваємо, що всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло. Тримаємо наш енергетичний фронт! Вистоїмо", — підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше в Україні також вводили аварійні відключення через дефіцит потужності в енергосистемі. Російські війська посилили атаки на енергетичні об'єкти, що призвело до знеструмлення в кількох регіонах. Енергетики працюють над стабілізацією системи та закликають громадян економно споживати електроенергію.

