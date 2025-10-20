Нужно выключить свет: энергетики обратились к жителям Харькова и области

АО "Харьковоблэнерго" обратилось к жителям Харькова и области с важной просьбой на фоне сложной ситуации с энергоснабжением из-за регулярных обстрелов российских войск.

Харьковчан просят к 15:00 максимально снизить потребление электроэнергии. Для этого достаточно выключить ненужный свет и электроприборы, а также не использовать одновременно несколько мощных приборов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что уже не раз переживали самые темные времена вместе с жителями региона, и выразили благодарность гражданам за понимание и поддержку даже при вынужденных отключениях электричества.

"Мы чувствуем, что все действительно бок о бок в этой борьбе за свет. Держим наш энергетический фронт! Выстоим", — подытожили в компании.

Напомним, ранее в Украине также вводили аварийные отключения из-за дефицита мощности в энергосистеме. Российские войска усилили атаки на энергетические объекты, что привело к обесточиванию в нескольких регионах. Энергетики работают над стабилизацией системы и призывают граждан экономно потреблять электроэнергию.

Відео дня

Фокус также писал, что в Раде оценили возможность полного блэкаута.