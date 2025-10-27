Отключения света 27 октября: для Киева и Днепропетровской области обновили графики

27 октября в Киеве и ряде регионов применили экстренные отключения, а затем объявили о переходе к стабилизационным графикам. В ДТЭК заявили, что для столицы и Днепропетровской области обновили графики отключений.

Энергетики пообещали, что в случае изменений оперативно будут информировать потребителей о ситуации. Обновленные графики для Киева опубликовали в Telegram-канале ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений в Киеве Фото: ДТЭК

Также графики отключений обновили для Днепропетровской области. Если ситуация изменится, энергетики об этом сообщат.

Графики стабилизационных отключений в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики свидетельствуют, что отключение света до конца суток. В Киеве больше всего повезло потребителям из очереди 2.1, ведь они будут иметь электроэнергию весь день.

Ситуация в энергосистеме

В "Укрэнерго" заявили о сложной ситуации в энергосистеме, из-за которой в нескольких регионах вынужденно ввели почасовые отключения света. Кроме того, с 07:00 до 19:00 в отдельных регионах действуют ограничения для промышленных потребителей.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Если сейчас у вас есть свет, пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами до 22:00", — призвали энергетики.

Напомним, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, что 27 октября планировали ограничивать только промышленность, но пришлось вводить экстренные отключения для потребителей. Он рассказал, в какие часы будет тяжелее всего со светом.

27 октября специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание на шесть рядов блоков вокруг трансформатора, уничтоженного российскими БПЛА. По его словам, на некоторых энергообъектах относятся безразлично к защите от ударов.