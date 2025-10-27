Отключения света в Украине: ДТЭК обнародовал графики на 28 октября

28 октября в отдельных регионах Украины будут введены ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

По информации Укрэнерго, почасовые отключения для населения запланированы с 08:00 до 22:00 объемом от одной до двух очередей. Для промышленных потребителей предусмотрено ограничение мощности с 07:00 до 22:00.

Ведомство отмечает, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому важно регулярно проверять официальную информацию на сайтах и страницах облэнерго в вашем регионе.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — говорится в сообщении.

Кроме этого, ДТЭК уже обнародовал графики отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В частности, свет будут выключать по очереди в разное время суток. В случае изменений компания обещает оперативно сообщать об этом в своем телеграмм-канале.

Графики отключения света в Киеве 28 октября Фото: ДТЭК

В частности, в графиках, касающихся Киевской области указано, что у очереди 5.2 свет будет весь день.

Графики отключения света в Киевской области 28 октября Фото: ДТЭК

Зато в Днепропетровской области электроэнергию не будут отключать у потребителей по очередям 5.1 и 5.2.

Графики отключения света в Днепропетровской области 28 октября Фото: ДТЭК

Стоит заметить, что в "Укрэнерго" объясняли, что по состоянию на 27 октября энергосистема Украины работает в сложных условиях. Из-за последствий российских обстрелов и непогоды в нескольких регионах введены почасовые отключения электроэнергии, а на Днепропетровщине обесточены 54 населенных пункта. Также сохраняется высокий уровень потребления, поэтому украинцев призывают не включать одновременно мощные электроприборы до 22:00. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, а графики отключений будут действовать, пока ситуация не стабилизируется.

Напомним, что глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил: 27 октября планировали ограничить только промышленных потребителей, однако из-за сложной ситуации пришлось ввести экстренные отключения для населения.

В этот же день в ДТЭК сообщили об обновлении графиков отключений для Киева и Днепропетровской области.