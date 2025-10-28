В РФ говорят о разделении энергосистемы Украины на берега: эксперт ответил, возможно ли это

Россияне озвучивают предположение, что целью ударов по энергообъектам является разделение системы на левый и правый берега. Однако эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что это не так легко реализовать, но некоторые части страны могут "отдельно остаться".

"Есть такое мнение, оно, кстати, также звучит часто от представителей России", — отметил специалист в комментарии "Еспресо" 28 октября.

Он пояснил, что это не легко реализовать, даже нанося удары по энергообъектам. ВС РФ еще с начала полномасштабной войны атаковали Днепр, также сейчас под атаками Коивый Рог, Черниговская и Сумская области.

"То есть нельзя сказать, что это как-то только появилось сейчас (...) Поэтому она имеет право на существование, такая мысль, но ее реализация очень сложная и, скажем так, тянет за собой, я не думаю, что исключительно ракетные какие-то методы могут быть, там, десятки, сотни, тысячи дронов", — пояснил Корольчук.

Он признал, что повреждения будут и уже есть, после чего начинаются ремонтные работы. Враг истощает украинскую энергосистему, и ее ресурсы уменьшаются. Это ослабляет возможность проходить отопительный сезон, а работа промышленности вынужденно ограничивается для сокращения потребления света и газа.

Однако эксперт не согласен с мнением, что Россия стремится разделить энергосистему на левый и правый берега. По его словам, скорее всего, восточная и южная часть, а также центральная и западная части страны могут "отдельно остаться". В целом, по оценке Корольчука, большие риски в зимний период будут для тех регионов, где сейчас уже применяют отключения света.

"В первую очередь, зимний период он сложный. С большими отключениями, с большими ограничениями, с длительными, возможно, ограничениями электроэнергии. То есть там, где электроэнергии может не быть не то, что сутки, двое-трое суток. Это все, конечно, повторяю, в условиях зимы, зимнего периода", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что для ряда регионов, в частности Харькова и Одессы, длительные обесточивания не являются чем-то новым. Отсутствие света создает неудобства и выбивает из рабочего графика, но местные успешно прошли зимы, кто и относительно теплые. Однако эта зима может быть менее комфортной по температуре, и это накладывается на прогнозы по ситуации со светом.

Напомним, 28 октября в Украине применяют графики отключений света с 7:00 до 22:00. В ДТЭК публиковали графики для Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что потребление под конец октября превысило прогнозы, потому что украинцы греются с помощью обогревателей и кондиционеров. Ожидается, что после старта отопительного сезона показатели снизятся.