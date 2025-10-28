Нові відключення світла в Україні: графіки ДТЕК на 29 жовтня

У кількох регіонах України 29 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Найбільше обмеження торкнуться Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Обмеження споживання: що повідомили в "Укренерго"

Як повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго", 29 жовтня в окремих регіонах країни будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причиною запровадження стабілізаційних графіків стали масовані ракетно-дронові удари Росії по енергооб’єктах, які пошкодили частину енергосистеми.

Повідомлення Укренерго Фото: Скриншот

Параметри обмежень

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 22:00 з навантаженням від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності для промислових підприємств — з 07:00 до 22:00.

"Закликаємо громадян споживати електроенергію ощадливо, особливо у вечірні години, коли навантаження на мережу є максимальним", — зазначили у пресслужбі компанії.

Відео дня

Київ: стабілізаційні відключення 29 жовтня

За інформацією офіційного каналу групи ДТЕК, у столиці 29 жовтня світло відключатиметься за чергами.

Графік відключень у Києві:

1.1 черга: світло буде протягом усього дня.

1.2 черга: відключення з 16:00 до 19:00.

2.1 черга: відключення з 13:00 до 17:00.

2.2 черга: відключення з 14:00 до 17:00.

3.1 черга: відключення з 08:00 до 10:30 та 16:30 до 20:30.

3.2 черга: відключення з 16:30 до 20:30.

ДТЕК Київ Фото: ДТЕК

ДТЕК Київ Фото: Скриншот

Київська область: денні та вечірні відключення

На Київщині також діятимуть стабілізаційні графіки. У деяких чергах електропостачання буде відсутнє кілька разів протягом дня.

Основні часові проміжки відключень: 08:00–10:00, 12:30–16:30, 16:00–20:00 — залежно від черги.

ДТЕК Київщина Фото: Скриншот

ДТЕК Київщина Фото: Скриншот

У частини споживачів світло буде наявне протягом усього дня.

Дніпропетровська область: обмеження у кілька періодів

У Дніпропетровській області стабілізаційні відключення відбуватимуться у кілька часових періодів.

Графік обмежень:

1.1 черга: з 12:00 до 15:30.

3.1 черга: з 16:00 до 19:00.

4.1 черга: з 08:00 до 10:00 і 15:30 до 19:00.

5.1 черга: з 10:00 до 12:00.

6.1 черга: з 19:00 до 22:00.

Деякі черги, зокрема 1.2 і 2.2, матимуть електропостачання без обмежень упродовж дня.

ДТЕК Дніпропетровщина Фото: Скриншот

ДТЕК Дніпропетровщина Фото: Скриншот

Енергетики попереджають про можливі зміни

В "Укренерго" наголошують, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми та рівня споживання.

Громадянам радять перевіряти оновлені графіки на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, унаслідок масованих російських обстрілів у жовтні було пошкоджено низку енергооб’єктів у центральних і східних регіонах. Через це українська енергосистема працює в умовах дефіциту потужності.

Стабілізаційні відключення залишаються вимушеним кроком для балансування навантаження та уникнення масштабних аварійних знеструмлень.

Як повідомляв Фокус, Україна готується до зимових блекаутів, тому мобільні мережі оновлюють обладнання.

Фокус також писав, що у Раді оцінили можливість повного блекауту.