Новые отключения света в Украине: графики ДТЭК на 29 октября
В нескольких регионах Украины 29 октября будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Больше всего ограничения коснутся Киева, Киевской и Днепропетровской областей.
Ограничение потребления: что сообщили в "Укрэнерго"
Как сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", 29 октября в отдельных регионах страны будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Причиной введения стабилизационных графиков стали массированные ракетно-дронные удары России по энергообъектам, которые повредили часть энергосистемы.
Параметры ограничений
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать с 08:00 до 22:00 с нагрузкой от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики ограничения мощности для промышленных предприятий — с 07:00 до 22:00.
"Призываем граждан потреблять электроэнергию экономно, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть является максимальной", — отметили в пресс-службе компании.
Киев: стабилизационные отключения 29 октября
По информации официального канала группы ДТЭК, в столице 29 октября свет будет отключаться по очередям.
График отключений в Киеве:
- 1.1 очередь: свет будет в течение всего дня.
- 1.2 очередь: отключение с 16:00 до 19:00.
- 2.1 очередь: отключение с 13:00 до 17:00.
- 2.2 очередь: отключение с 14:00 до 17:00.
- 3.1 очередь: отключение с 08:00 до 10:30 и 16:30 до 20:30.
- 3.2 очередь: отключение с 16:30 до 20:30.
Киевская область: дневные и вечерние отключения
На Киевщине также будут действовать стабилизационные графики. В некоторых очередях электроснабжение будет отсутствовать несколько раз в течение дня.
Основные временные промежутки отключений: 08:00-10:00, 12:30-16:30, 16:00-20:00 — в зависимости от очереди.
У части потребителей свет будет присутствовать в течение всего дня.
Днепропетровская область: ограничение в несколько периодов
В Днепропетровской области стабилизационные отключения будут происходить в несколько временных периодов.
График ограничений:
1.1 очередь: с 12:00 до 15:30.
3.1 очередь: с 16:00 до 19:00.
4.1 очередь: с 08:00 до 10:00 и 15:30 до 19:00.
5.1 очередь: с 10:00 до 12:00.
6.1 очередь: с 19:00 до 22:00.
Некоторые очереди, в частности 1.2 и 2.2, будут иметь электроснабжение без ограничений в течение дня.
Энергетики предупреждают о возможных изменениях
В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы и уровня потребления.
Гражданам советуют проверять обновленные графики на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Напомним, в результате массированных российских обстрелов в октябре был поврежден ряд энергообъектов в центральных и восточных регионах. Из-за этого украинская энергосистема работает в условиях дефицита мощности.
Стабилизационные отключения остаются вынужденным шагом для балансировки нагрузки и избежания масштабных аварийных обесточиваний.
