Украина готовится к зимним блэкаутам: как мобильные сети обновляют оборудование

Украинские операторы связи активизируют подготовку к зимнему периоду, когда возможны массовые отключения электроэнергии.

Они устанавливают новые генераторы, обновляют сети и запасаются аккумуляторами, чтобы обеспечить работу базовых станций до трех суток. Об этом рассказала глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи, радиочастот и почтовых услуг (НКЭК) Лилия Мален в интервью Центральной электростанции.

"Операторы получили требования по обеспеченности: это аккумуляторы, генераторы. Готовятся не только мобильные операторы, но и фиксированные интернет-провайдеры", — отметила Мален.

По ее словам, проверки технической готовности операторов проводятся с 2023 года и охватывают все: от наличия генераторов и топлива до мобильных бригад и персонала.

"Мы видим, что операторы действительно вкладывают много в обеспечение работы сетей во время отключений. Но всегда упираемся в людей, потому что люди — это самая большая ценность", — подчеркнула глава регулятора.

Однако наличие генераторов и аккумуляторов не гарантирует стабильной связи. По словам Мален, даже при готовности оборудования базовые станции не могут работать без электричества длительное время: "Банально садится аккумулятор, который надо перезарядить, заканчивается топливо в дизельгенераторе. Его надо выключить, охладить, заправить".

Поэтому связь во время блэкаутов следует рассматривать как временную возможность, а не как стабильную услугу.

Фиксированный интернет, по мнению регулятора, более надежен: роутер можно подключить к павербанку или другому источнику питания. "Операторы массово переходят на технологию PON, которая позволяет держать сеть до 72 часов", — добавила Мален.

Кроме того, в Украине действует национальный роуминг: если сеть одного оператора падает, пользователи могут автоматически или вручную подключиться к другому. Во время блэкаутов эта система может обеспечивать связь для миллионов абонентов ежедневно.

Глава НКЭК призвала украинцев использовать мобильную связь ответственно.

"Чем тяжелее контент мы загружаем, тем сильнее нагружаем сети. Это снижает качество связи и быстрее разряжает аккумуляторы", — пояснила Мален.

Основная цель связи в период отключений — возможность звонить в службы спасения и получать важную информацию.

"Не просматривайте лишний контент, помните, что связь в это время — это о выживании", — подытожила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о проблемах с электричеством из-за ударов россиян. Он говорил, что из-за одного-двух российских обстрелов Украине может понадобиться импорт электроэнергии.

После комбинированных ударов в Украине начали вводить графики отключения света. В частности аварийные отключения применяли в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.