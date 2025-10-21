Україна готується до зимових блекаутів: як мобільні мережі оновлюють обладнання

Українські оператори зв'язку активізують підготовку до зимового періоду, коли можливі масові відключення електроенергії.

Вони встановлюють нові генератори, оновлюють мережі та запасаються акумуляторами, щоб забезпечити роботу базових станцій до трьох діб. Про це розповіла голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку, радіочастот і поштових послуг (НКЕК) Лілія Мален в інтерв'ю Центральній електростанції.

"Оператори отримали вимоги щодо забезпеченості: це акумулятори, генератори. Готуються не тільки мобільні оператори, а й фіксовані інтернет-провайдери", — зазначила Мален.

За її словами, перевірки технічної готовності операторів проводять із 2023 року, вони охоплюють усе: від наявності генераторів і палива до мобільних бригад і персоналу.

"Ми бачимо, що оператори дійсно вкладають багато в забезпечення роботи мереж під час відключень. Але завжди впираємося в людей, тому що люди — це найбільша цінність", — підкреслила глава регулятора.

Однак наявність генераторів та акумуляторів не гарантує стабільного зв'язку. За словами Мален, навіть за готовності обладнання базові станції не можуть працювати без електрики тривалий час: "Банально сідає акумулятор, який треба перезарядити, закінчується паливо в дизельгенераторі. Його треба вимкнути, охолодити, заправити".

Тому зв'язок під час блекаутів слід розглядати як тимчасову можливість, а не як стабільну послугу.

Фіксований інтернет, на думку регулятора, надійніший: роутер можна під'єднати до павербанка або іншого джерела живлення. "Оператори масово переходять на технологію PON, яка дає змогу тримати мережу до 72 годин", — додала Мален.

Крім того, в Україні діє національний роумінг: якщо мережа одного оператора падає, користувачі можуть автоматично або вручну підключитися до іншого. Під час блекаутів ця система може забезпечувати зв'язок для мільйонів абонентів щодня.

Голова НКЕК закликала українців використовувати мобільний зв'язок відповідально.

"Що важчий контент ми завантажуємо, то сильніше навантажуємо мережі. Це знижує якість зв'язку і швидше розряджає акумулятори", — пояснила Мален.

Основна мета зв'язку в період відключень — можливість дзвонити в служби порятунку і отримувати важливу інформацію.

"Не переглядайте зайвий контент, пам'ятайте, що зв'язок у цей час — це про виживання", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про проблеми з електрикою через удари росіян. Він говорив, що через один-два російські обстріли Україні може знадобитися імпорт електроенергії.

Після комбінованих ударів в Україні почали запроваджувати графіки відключення світла. Зокрема аварійні відключення застосовували в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.