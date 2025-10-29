"Не будет коллапса": нардеп заявил, что блэкауты на востоке могут длиться двое суток (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк подтвердил, что на правобережье сейчас больше генерации, и ВС РФ будут пытаться "выбивать" левобережную часть Украины. Однако он заверил, что во всех регионах будет свет зимой, хотя и не исключены длительные перебои и плановые отключения.

"Действительно мы имеем незначительный дисбаланс в генерации, в потреблении. У нас на правобережье больше сегодня генерации, чем на левобережье", — признал парламентарий в эфире "Ранок.LIVE" 29 октября.

Он пояснил, что на левобережье находится в зоне временной оккупации Запорожская АЭС, а значительное количество ТЭС и ГЭС по каскаду Днепра подверглись вражеским ударам. В то же время часть местных промышленных предприятий была или повреждена, или уничтожена врагом, или частично "переехала" на запад.

"Враг это хорошо понимает. Враг будет там пытаться выбивать левобережье Украины. Да, для нас может быть проблемой обеспечить полноценно электроэнергией и левобережье Украины, в полном объеме, в котором нужно", — сообщил Нагорняк.

Он заверил, что с ограничениями, по графикам, с аварийными отключениями, но свет будет.

"Я считаю, что не будет коллапса с электрической энергией. По меньшей мере длительного не будет. Если и будут какие-то проблемы, они будут краткосрочные, и там в течение суток-двух нам удастся восстанавливать, заживлять регионы", — пояснил нардеп.

По его словам, энергетики имеют четкие алгоритмы и понимание, как быстро вернуть свет в тот или иной регион. Однако будет влиять ситуация с безопасностью, ведь ВС РФ целят по специалистам.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщал, что об идее разделения энергосистемы на левый и правый берега заговорили в РФ. Однако он заверил, что это непросто сделать. Специалист рассказал, в каких регионах может быть тяжелее всего со светом в отопительный сезон.

29 октября применяют отключение света по графикам в нескольких регионах. Больше всего ограничения коснулись Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В целом электроэнергию будут выключать в период с 8:00 до 22:00.