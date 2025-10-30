Россия запустила по Украине баллистику: под ударом Запорожье и Днепр, враг атакует "кинжалами"
В ночь на 30 октября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами, из-за чего на территории всего государства объявили воздушную тревогу.
Под ударами баллистики одним из первых оказалось Запорожье, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Запорожье под огнем врага. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры", — написал Федоров в 4:12.
За несколько минут до сообщения Федорова мониторы заявили о взрывах, прогремевших в Запорожье и Днепре.
Воздушные силы ВСУ также предупреждали о ракетной опасности для Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и многих других областей.
Ближе к 5 утра стало известно о взлете носителя аэробаллистических ракет МиГ-31К и пусках "кинжалов", что создало дополнительную угрозу для всех регионов Украины.
В 5 утра Иван Федоров обнародовал фото последствий российского удара по Запорожью.
Кроме того, по территории всей Украины фиксировали пребывание вражеских "шахедов".
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, в ночь на 30 октября РФ ударила по Борисполю дронами.
29 октября ВС РФ атаковали Запорожье КАБами.