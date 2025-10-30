РФ ударила по Борисполю дронами: в городе пожары и повреждены многоэтажки, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 30 октября российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Борисполю Киевской области, в результате чего уже известно о первой пострадавшей женщине, которую госпитализировали.

В городе повреждены многоэтажки и частные дома, сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"Страна террорист продолжает воевать против мирного населения. Под ударом вражеских дронов — населенные пункты Киевской области. К сожалению, в результате вражеской атаки в Борисполе пострадала женщина 36 лет", — говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что женщину госпитализировали в местную больницу с термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени.

"В городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены", — отметили в Киевской ОВА.

Відео дня

Там также отметили, что вражеская атака дронами продолжается и обнародовали фото последствий российской атаки по Борисполю.

Разрушения в Борисполе после атаки РФ Разрушения в Борисполе после атаки РФ Разрушения в Борисполе после атаки РФ Разрушения в Борисполе после атаки РФ

Отметим, что мониторы около двух ночи сообщили о взлете шестерых бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья", что свидетельствует о том, что под утро Украину могут атаковать крылатые ракеты.

Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ запустили по Украине "Шахеды", из-за чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

29 октября ВС РФ атаковали Запорожье КАБами.