РФ атакует Украину "шахедами": в Киеве и области фиксируют вражеские БПЛА

В ночь на 30 октября российские оккупационные войска запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед", из-за чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В частности залет вражеских беспилотников фиксируют в Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Также "шахеды" залетели и в Киев.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — отметили в Киевской городской военной администрации.

О дроновую угрозу для Киева и области предупреждали также Воздушные силы ВСУ. Кроме того, сообщается об опасности для жителей Сум.

Відео дня

А мониторы утверждают, что под ударом вражеских БПЛА находится еще и Харьковщина — там около 14 "шахедов" в воздухе.

На момент публикации материала воздушную тревогу объявили в половине украинских регионов.

Воздушная тревога в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 29 октября ВС РФ атаковали Запорожье КАБами.

В этот же день ВС РФ нанесли артиллерийский удар по детской больнице в Херсоне.