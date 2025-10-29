Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ атаковали Запорожье КАБами: местные сообщают о взрывах и перебоях со светом

Взрыв
Иллюстративное фото. ВС РФ атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в городе слышали взрывы и заметили перебои со светом | Фото: Из открытых источников

Вечером 29 октября Запорожская область подверглась авиационной атаке со стороны Вооруженных сил России, во время которой враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб (КАБ). Горожан срочно призвали идти в укрытия, предварительно обошлось без пострадавших.

Как сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, около 21:00 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Военные уточнили, что российские самолеты осуществляли пуски КАБ по прифронтовым объектам в Запорожье.

На своей странице в Telegram начальник Запорожской ОГА Иван Федоров написал о взрывах в городе около 21:04. Кроме этого, местные телеграмм-каналы отмечали о перебоях с электроснабжением в разных районах Запорожья. Однако учитывая опрос, который был размещен ниже, у 87% подписчиков этого ресурса свет был, а у 13% — отсутствовал.

Публикация Telegram-канала "Запорожье. Свет. Графики" о перебоях энергоснабжения в городе
В Запорожье фиксируют перебои со светом в результате атаки ВС РФ
Фото: Скриншот

Впоследствии глава ОГА сообщил, что враг атаковал Беленьковскую громаду Запорожского района. Последствия обстрела устанавливаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Відео дня
Публикация начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова
Публикация начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова
Фото: Скриншот

Сейчас в городе объявлен отбой тревоги. Зато по состоянию на 21:50, по данным Воздушных сил, вражеские дроны зафиксированы в районе Чернигова, на востоке Сумской области, где они движутся на запад, а также на востоке Днепропетровской области, двигаясь в северном направлении.

Актуальная карта воздушных тревог в Украине
Актуальная карта воздушных тревог в Украине 29 октября
Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что 29 октября около 09:20 в Днепровском районе российские оккупационные войска атаковали медицинское учреждение, в результате чего здание получило значительные повреждения. В результате обстрела ранения получили трое медицинских работников и девятилетняя девочка.

Кроме того, в ночь на 29 октября под удары российских войск попал город Подольск в Одесской области. Из-за атаки часть жителей осталась без электроснабжения.