ВС РФ атаковали Запорожье КАБами: местные сообщают о взрывах и перебоях со светом

Вечером 29 октября Запорожская область подверглась авиационной атаке со стороны Вооруженных сил России, во время которой враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб (КАБ). Горожан срочно призвали идти в укрытия, предварительно обошлось без пострадавших.

Как сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, около 21:00 зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Военные уточнили, что российские самолеты осуществляли пуски КАБ по прифронтовым объектам в Запорожье.

На своей странице в Telegram начальник Запорожской ОГА Иван Федоров написал о взрывах в городе около 21:04. Кроме этого, местные телеграмм-каналы отмечали о перебоях с электроснабжением в разных районах Запорожья. Однако учитывая опрос, который был размещен ниже, у 87% подписчиков этого ресурса свет был, а у 13% — отсутствовал.

В Запорожье фиксируют перебои со светом в результате атаки ВС РФ Фото: Скриншот

Впоследствии глава ОГА сообщил, что враг атаковал Беленьковскую громаду Запорожского района. Последствия обстрела устанавливаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Публикация начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова Фото: Скриншот

Сейчас в городе объявлен отбой тревоги. Зато по состоянию на 21:50, по данным Воздушных сил, вражеские дроны зафиксированы в районе Чернигова, на востоке Сумской области, где они движутся на запад, а также на востоке Днепропетровской области, двигаясь в северном направлении.

Актуальная карта воздушных тревог в Украине 29 октября Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, что 29 октября около 09:20 в Днепровском районе российские оккупационные войска атаковали медицинское учреждение, в результате чего здание получило значительные повреждения. В результате обстрела ранения получили трое медицинских работников и девятилетняя девочка.

Кроме того, в ночь на 29 октября под удары российских войск попал город Подольск в Одесской области. Из-за атаки часть жителей осталась без электроснабжения.