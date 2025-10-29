ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами: місцеві повідомляють про вибухи та перебої зі світлом

Увечері 29 жовтня Запорізька область зазнала авіаційної атаки з боку Збройних сил Росії, під час якої ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб (КАБ). Містян терміново закликали йти до укриттів, попередньо обійшлося без постраждалих.

Як повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України, близько 21:00 зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Військові уточнили, що російські літаки здійснювали пуски КАБ по прифронтових об’єктах у Запоріжжі.

На своїй сторінці в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про вибухи в місті близько 21:04. Окрім цього, місцеві телеграм-канали зазначали про перебої з електропостачанням у різних районах Запоріжжя. Однак з огляду на опитування, що було розміщене нижче, у 87% підписників цього ресурсу світло було, а в 13% — відсутнє.

У Запоріжжі фіксують перебої зі світлом внаслідок атаки ЗС РФ Фото: Скриншот

Згодом очільник ОВА повідомив, що ворог атакував Біленьківську громаду Запорізького району. Наслідки обстрілу встановлюються. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Публікація начальника Запорізької ОВА Івана Федорова Фото: Скриншот

Наразі в місті оголошено відбій тривоги. Натомість станом на 21:50, за даними Повітряних сил, ворожі дрони зафіксовані в районі Чернігова, на сході Сумської області, де вони рухаються на захід, а також на сході Дніпропетровської області, рухаючись у північному напрямку.

Актуальна мапа повітряних тривог в Україні 29 жовтня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що 29 жовтня близько 09:20 у Дніпровському районі російські окупаційні війська атакували медичний заклад, внаслідок чого будівля зазнала значних пошкоджень. В результаті обстрілу поранення отримали троє медичних працівників та дев’ятирічна дівчинка.

Крім того, у ніч на 29 жовтня під удари російських військ потрапило місто Подільськ в Одеській області. Через атаку частина мешканців залишилася без електропостачання.