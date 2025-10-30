РФ атакує Україну "шахедами": в Києві та області фіксують ворожі БПЛА

У ніч на 30 жовтня російські окупаційні війська запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Зокрема заліт ворожих безпілотників фіксують у Київській області, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні.

Також "шахеди" залетіли й до Києва.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

Про дронову загрозу для Києва та області попереджали також Повітряні сили ЗСУ. Крім того, повідомляється про небезпеки для мешканців Сум.

Відео дня

А монітори стверджують, що під ударом ворожих БПЛА перебуває ще й Харківщина — там близько 14 "шахедів" у повітрі.

На момент публікації матеріалу повітряну тривогу оголосили у половині українських регіонів.

Повітряна тривога в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 жовтня ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами.

У цей же день ЗС РФ завдали артилерійського удару по дитячій лікарні в Херсоні.