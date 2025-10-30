РФ вдарила по Борисполю дронами: у місті пожежі та пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі (фото)

У ніч на 30 жовтня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Борисполю Київської області, внаслідок чого вже відомо про першу постраждалу жінку, яку госпіталізували.

У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Країна терорист продовжує воювати проти мирного населення. Під ударом ворожих дронів — населені пункти Київщини. На жаль, унаслідок ворожої атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років", — йдеться у повідомленні.

В КОВА уточнили, що жінку госпіталізували до місцевої лікарні з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки.

"У місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено", — зазначили в Київській ОВА.

Там також наголосили, що ворожа атака дронами триває та оприлюднили фото наслідків російської атаки по Борисполю.

Руйнування у Борисполі після атаки РФ Руйнування у Борисполі після атаки РФ Руйнування у Борисполі після атаки РФ Руйнування у Борисполі після атаки РФ

Зазначимо, що монітори близько другої ночі повідомили про зліт шістьох бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья", що свідчить про те, що під ранок Україну можуть атакувати крилаті ракети.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня ЗС РФ запустили по Україні "Шахеди", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

29 жовтня ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами.