РФ вдарила по Борисполю дронами: у місті пожежі та пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі (фото)
У ніч на 30 жовтня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Борисполю Київської області, внаслідок чого вже відомо про першу постраждалу жінку, яку госпіталізували.
У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
"Країна терорист продовжує воювати проти мирного населення. Під ударом ворожих дронів — населені пункти Київщини. На жаль, унаслідок ворожої атаки у Борисполі постраждала жінка 36 років", — йдеться у повідомленні.
В КОВА уточнили, що жінку госпіталізували до місцевої лікарні з термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки.
"У місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено", — зазначили в Київській ОВА.
Там також наголосили, що ворожа атака дронами триває та оприлюднили фото наслідків російської атаки по Борисполю.
Зазначимо, що монітори близько другої ночі повідомили про зліт шістьох бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья", що свідчить про те, що під ранок Україну можуть атакувати крилаті ракети.
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня ЗС РФ запустили по Україні "Шахеди", через що у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.
29 жовтня ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами.