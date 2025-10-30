Росія запустила по Україні балістику: під ударом Запоріжжя та Дніпро, ворог атакує "кинджалами"

У ніч на 30 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами, через що на території всієї держави оголосили повітряну тривогу.

Під ударами балістики одним з перших опинилось Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Запоріжжя під вогнем ворога. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт інфраструктури", — написав Федоров о 4:12.

За кілька хвилин до повідомлення Федорова монітори заявили про вибухи, що пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про ракетну небезпеку для Вінницької, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та багатьох інших областей.

Повітряна тривога в Україні Фото: Скриншот

Ближче до 5-ї ранку стало відомо про зліт носія аеробалістичних ракет МіГ-31К та пуски "кинджалів", що створило додаткову загрозу для усіх регіонів України.

О 5-й ранку Іван Федоров оприлюднив фото наслідків російського удару по Запоріжжю.

Наслідки атаки РФ у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Зруйнована будівля у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Зруйнований будинок у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Крім того, по території всіє України фіксували перебування ворожих "шахедів".

На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня РФ вдарила по Борисполю дронами.

29 жовтня ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами.