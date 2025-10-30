Росія запустила по Україні балістику: під ударом Запоріжжя та Дніпро, ворог атакує "кинджалами"
У ніч на 30 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами, через що на території всієї держави оголосили повітряну тривогу.
Під ударами балістики одним з перших опинилось Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Запоріжжя під вогнем ворога. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт інфраструктури", — написав Федоров о 4:12.
За кілька хвилин до повідомлення Федорова монітори заявили про вибухи, що пролунали у Запоріжжі та Дніпрі.
Повітряні сили ЗСУ також попереджали про ракетну небезпеку для Вінницької, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та багатьох інших областей.
Ближче до 5-ї ранку стало відомо про зліт носія аеробалістичних ракет МіГ-31К та пуски "кинджалів", що створило додаткову загрозу для усіх регіонів України.
О 5-й ранку Іван Федоров оприлюднив фото наслідків російського удару по Запоріжжю.
Крім того, по території всіє України фіксували перебування ворожих "шахедів".
На момент публікації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було.
Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня РФ вдарила по Борисполю дронами.
29 жовтня ЗС РФ атакували Запоріжжя КАБами.