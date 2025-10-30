В Украине вернули графики отключений света после обстрелов ВС РФ (фото)

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины введены графики отключений света.

"Вследствие массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру — во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления", — отметили в "Укрэнерго".

Время и объем ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений:

- с 08:00 до 19:00 — объемом от 1 очереди до 2 очередей.

Графики ограничения мощности:

- с 08:00 до 19:00 — для промышленных потребителей

"График отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго", — напомнили энергетики.

Уже обнародованы графики для Киева и Днепропетровщины:

Графики отключений для Киева и Днепропетровской области

Есть графики стабилизационных отключений для Киевской области:

Графики отключений для Киевской области

Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому украинцев просят следить за сообщениями на страницах местных облэнерго. А когда электроэнергия появляется по графику — то потреблять ее экономно.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Под удар попали Борисполь, Запорожье и западные регионы.

Фокус писал о массированной ночной атаке на Украину. Враг применил весь свой арсенал.