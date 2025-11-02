"Надо готовиться": эксперт прогнозирует более длительные отключения света и тепла зимой

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков предполагает, что в результате российских ударов по объектам энергетики продолжительность отключений может значительно возрасти. Он советует жителям крупных городов переехать на зимний период.

Ситуацией с энергосистемой эксперт считает "критической, с элементами тревоги", говорится в интервью Плачкова изданию Telegraf.

Эксперт говорит, что в результате постоянных обстрелов войсками РФ объектов энергетики, под угрозой тяжелой зимы находятся крупные города. Он добавляет, что из-за этого существует угроза для отопительного сезона, ведь ремонт таких объектов будет занимать от одного до двух месяцев.

"Россияне хотят добиться тотального блэкаута, разбалансировать систему до состояния, когда не смогут работать, в том числе и атомные станции. До этого они массированно били по левому берегу, то есть уничтожают почти всю генерацию там. Сейчас они хотят бить по западу Украины", — говорит Плачков.

Он считает, что это приведет к проблемам с транспортировкой электричества из региона в регион. Соответственно, энергосистема страны перейдет на "островной, локальный режим", а потому будет трудно балансировать и придется "делать более масштабные и более частые отключения".

Эксперт прогнозирует учащение отключений электроэнергии зимой Фото: Freepik

"А если не будет электроэнергии, то может быть проблема с отоплением, особенно в крупных городах. И могут быть проблемы с газом, газоснабжением. Надо быть готовым, что может быть выключена электроэнергия на несколько часов. А может, и на сутки, на двое, на неделю, пока энергетики не восстановят линии, подстанции или генерацию. И особенно это актуально в крупных городах, где есть централизованное теплоснабжение. Там проблема может быть именно с теплом", — подчеркивает экс-министр.

По его словам, ситуация в энергосистеме Украины находится в критическом состоянии, даже "с элементами тревоги". Политик отмечает, что невысокий уровень коммуникации правительства с населением приводит к непониманию, кто ответственный и как гражданам действовать в такой ситуации.

"По моему мнению, надо готовиться — без паники, без истерики, но к тяжелой зиме стоит быть готовым. Особенно жителям крупных городов. Позвоните друзьям, знакомым, родственникам, которые где-то недалеко в селах, районных центрах, где есть традиционное отопление, чтобы можно было какое-то время переждать", — отмечает Иван Плачков.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине возобновили почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов. По всей стране с 15:00 до 22:00 действуют графики с ограничением потребления в одной-двух очередях.

Впоследствии стало известно, что блэкауты могут длиться до нескольких дней. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заверил, что во всех регионах будет свет зимой, хотя и не исключены длительные перебои и плановые отключения.