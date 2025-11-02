"Треба готуватися": експерт прогнозує триваліші відключення світла та тепла взимку

Ексміністр енергетики України Іван Плачков припускає, що внаслідок російських ударів по об'єктах енергетики тривалість відключень може значно зрости. Він радить мешканцям великих міст переїхати на зимовий період.

Ситуацією з енергосистемою експерт вважає "критичною, з елементами тривоги", йдеться в інтерв'ю Плачкова видання Telegraf.

Експерт говорить, що внаслідок постійних обстрілів військами РФ об'єктів енергетики, під загрозою важкої зими перебувають великі міста. Він додає, що через це існує загроза для опалювального сезону, адже ремонт таких об'єктів займатиме від одного до двох місяців.

"Росіяни хочуть добитися тотального блекауту, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати, в тому числі і атомні станції. До цього вони масовано били по лівому березі, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз вони хочуть бити по заходу України", — говорить Плачков.

Він вважає, що це призведе до проблем з транспортуванням електрики з регіону в регіон. Відповідно, енергосистема країни перейде на "острівний, локальний режим", а тому буде важко балансувати та доведеться "робити більш масштабні та більш часті відключення".

Експерт прогнозує почастішання відключень електроенергії взимку Фото: Freepik

"А якщо не буде електроенергії, то може бути проблема з опаленням, особливо в великих містах. І можуть бути проблеми з газом, газопостачанням. Треба бути готовим, що може бути вимкнута електроенергія на декілька годин. А може, і на добу, на дві, на тиждень, поки енергетики не відновлять лінії, підстанції чи генерацію. І особливо це актуально у великих містах, де є централізоване теплопостачання. Там проблема може бути саме з теплом", — підкреслює ексміністр.

За його словами, ситуація в енергосистемі України перебуває в критичному стані, навіть "з елементами тривоги". Політик відзначає, що невисокий рівень комунікації уряду з населенням призводить до непорозуміння, хто відповідальний і як громадянам діяти в такій ситуації.

"На мою думку, треба готуватися — без паніки, без істерики, але до важкої зими варто бути готовим. Особливо мешканцям великих міст. Зателефонуйте друзям, знайомим, родичам, які десь недалеко в селах, районних центрах, де є традиційне опалення, щоб можна було якийсь час перечекати", — відзначає Іван Плачков.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні відновили погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. По всій країні з 15:00 до 22:00 діють графіки з обмеженням споживання в одній-двох чергах.

Згодом стало відомо, що блекаути можуть тривати до кількох днів. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк запевнив, що в усіх регіонах буде світло взимку, хоча й не виключені тривалі перебої та планові відключення.