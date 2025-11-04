Ситуация в энергосистеме сложная: в "Укрэнерго" призвали украинцев надеть свитера (видео)

В НЭК "Укрэнерго" посоветовали гражданам надеть более теплую одежду дома вместо обогрева жилья. Руководитель компании Виталий Зайченко рассказал, в каких регионах наихудшая ситуация и в какие часы особенно важно экономно использовать электроэнергию.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на утро 4 ноября — сложная, но контролируемая. Самая тяжелая ситуация со светом после атак ВС РФ в Харьковской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областях. Накануне почти сутки практически вся Донецкая область была обесточена, энергетикам приходилось работать за 10 километров от линии фронта. Об этом глава "Укрэнерго" сообщил 4 ноября в эфире телемарафона.

Он заверил, что несмотря на активные обстрелы с сентября по объектам, "Укрэнерго" имеет достаточные запасы оборудования благодаря европейским партнерам, чтобы проводить необходимые работы. Также есть "довольно значительная" возможность увеличения импорта электроэнергии из соседних стран.

Відео дня

Зайченко проинформировал, что потребление растет, и это связано в первую очередь с похолоданием. Он пояснил, что украинцы начали отапливать дома с помощью кондиционеров и обогревателей.

"И это привело к увеличению потребления по сравнению с сентябрем на 25%. Это достаточно тяжело дается нашей энергосистеме, особенно в период этих значительных атак по генерации", — подчеркнул руководитель.

По его словам, подключение отопления улучшит ситуацию. Однако температура и в дальнейшем будет падать, поэтому значительное снижение потребления не прогнозируют.

"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны менять свое поведение в первую очередь. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме", — заявил Зайченко.

Он добавил, что с 8 до 11 утром и с 15 до 22 вечером — часы, в которые особенно важно экономно использовать электроэнергию. Кроме того, когда дают свет, нужно включать бытовые приборы постепенно, а не одновременно. Резкая нагрузка на систему грозит авариями, которые приводят к новым блэкаутам.

Напомним, 4 ноября в Украине будут действовать почасовые отключения света. Однако объем применения ограничений — от 0,5 до 1,5 очереди.

Экс-министр энергетики Иван Плачков предупредил, что продолжительность отключений света может значительно возрасти и к ним могут добавиться проблемы с газом, а соответственно и отоплением. Эксперт посоветовал жителям крупных городов перебраться в меньшие населенные пункты на зиму.