Как выжить без централизованного отопления: советы эксперта (видео)

Эксперт по безопасности и инструктор по выживанию, рассказал, как сохранить тепло в квартире во время отключения отопления и блэкаута. По его словам, длительное отсутствие отопления может представлять серьезную опасность для жителей, особенно в старых домах.

В прямом эфире "КИЕВ24" эксперт Игорь Молодан посоветовал в первую очередь выбирать самую маленькую комнату для пребывания всех жителей, что позволяет сохранить тепло эффективнее. Он отметил, что жилые дома различаются по способности удерживать тепло: самые холодные — "хрущевки", а самые теплые — "сталинки" и здания до 1917 года, где толщина стен достигает метра.

Смотреть с 11:24

Эксперт отметил, что продолжительность выживания без отопления зависит от погодных условий и местности.

"Мягкие зимы, например на Николаевщине, менее опасны: трубы не замерзнут. На севере и западе Украины более суровые зимы и более низкая температура, поэтому эти регионы в зоне большего риска", — пояснил Молодан. Он добавил, что точка промерзания определяется отдельно для каждой местности и влияет на безопасное размещение труб.

Відео дня

В случае полного блэкаута эксперт советует иметь дома спальные мешки, туристическую палатку для комнаты, походный самовар, а также утеплять окна пленкой и завешивать их одеялами. Дополнительно Молодан рекомендует использовать ковры на стенах для сохранения тепла и делать запасы еды, воды и энергии в павербанках, особенно до пятого дня отключения, когда ресурсы могут иссякнуть.

По его словам, применение этих методов позволяет временно пережить холодные месяцы даже без централизованного отопления.

Напомним, Фокус сообщал, как обогреть комнату без отопления.

Фокус также писал, что районы крупных городов могут остаться без отопления.