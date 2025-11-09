Як вижити без централізованого опалення: поради експерта (відео)

Експерт із безпеки та інструктор з виживання, розповів, як зберегти тепло у квартирі під час відключення опалення та блекауту. За його словами, тривала відсутність опалення може становити серйозну небезпеку для мешканців, особливо у старих будинках.

В прямому ефірі "КИЇВ24" експерт Ігор Молодан порадив у першу чергу обирати найменшу кімнату для перебування всіх мешканців, що дозволяє зберегти тепло ефективніше. Він зазначив, що житлові будинки різняться за здатністю утримувати тепло: найхолодніші — "хрущовки", а найтепліші — "сталінки" та будівлі до 1917 року, де товщина стін сягає метра.

Експерт наголосив, що тривалість виживання без опалення залежить від погодних умов та місцевості.

"М’які зими, наприклад на Миколаївщині, менш небезпечні: труби не замерзнуть. На півночі та заході України суворіші зими й нижча температура, тому ці регіони у зоні більшого ризику", — пояснив Молодан. Він додав, що точка промерзання визначається окремо для кожної місцевості і впливає на безпечне розміщення труб.

У разі повного блекауту експерт радить мати вдома спальні мішки, туристичний намет для кімнати, похідний самовар, а також утеплювати вікна плівкою та завішувати їх ковдрами. Додатково Молодан рекомендує використовувати килими на стінах для збереження тепла та робити запаси їжі, води та енергії у павербанках, особливо до п’ятого дня відключення, коли ресурси можуть вичерпатися.

За його словами, застосування цих методів дозволяє тимчасово пережити холодні місяці навіть без централізованого опалення.

