Сэкономить и не замерзнуть: лайфхаки, как обогреть комнату без отопления

С наступлением морозов большинство людей старается проводить больше времени дома. Но что делать, если в вашем доме плохое отопление или вы хотите уменьшить расходы из-за высоких цен на энергоносители? Умение согреться без обогревателя может стать настоящим спасением.

Cielo WiGle предлагает несколько действенных советов, как обогреть комнату без батарей и уменьшить счета за тепло.

1. Используйте "умное" отопление

Если вы хотите сэкономить, установите смарт-температурный регулятор. Благодаря мобильному приложению можно дистанционно контролировать температуру и выключать приборы, когда вас нет дома. Такие устройства помогают снизить расходы на отопление до 25%.

2. Используйте тепло солнца

Открывайте шторы утром — солнечные лучи естественно прогреют комнату и даже улучшат настроение. А вечером, когда солнце заходит, закрывайте шторы, чтобы удержать накопленное тепло.

3. Теплые шторы — ваш союзник

Термо- или блэкаут-шторы удерживают воздух между слоями ткани, создавая барьер, который не дает холоду проникать внутрь. Это простой способ сохранить тепло без дополнительных затрат.

4. Утеплите окна

Через щели в окнах теряется немало тепла. Заклейте все трещины силиконом или герметиком, используйте уплотнительные ленты и наклейте теплоизоляционную пленку. Это уменьшит теплопотери почти вдвое.

5. Готовьте дома

Приготовление пищи не только создает уют, но и добавляет тепла помещению. После выпекания можно оставить дверцу духовки открытой — тепло распространится по комнате. Однако не используйте плиту как обогреватель — это опасно из-за риска отравления угарным газом.

6. Горячая грелка

Старый проверенный способ — грелка с горячей водой под одеялом или рядом во время работы. Она долго сохраняет тепло и поможет комфортно заснуть даже в прохладной комнате.

7. Используйте пар после душа

Оставьте дверь в ванную открытой во время горячего душа. Теплый пар поможет немного повысить температуру и влажность в квартире, что сделает воздух более комфортным.

8. Одевайтесь в несколько слоев

Если отопления нет, согреться поможет многослойная одежда. Термобелье, флисовые кофты, теплые носки и шерстяная шапка — простой, но эффективный способ сохранить тепло тела.

