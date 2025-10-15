Как обогреть дом без батарей, но при помощи подвала: что за систему придумали в США (фото)

Компания Cool Down (США) разработала систему теплопередачи, перемещающую естественным образом холодный воздух из подвала в жилые помещения, и отводит при этом избыточное тепло обратно в подвал. Так, в доме поддерживается комфортная температура в жаркие месяцы и снижаются счета за свет.

Смарт-система использует температуру подвала для охлаждения дома, а также может и обогревать его. Благодаря технологии удалось снизить энергопотребление кондиционеров до 67% за сезон. За все отвечает блок управления Smart Control Unit, пишет electrek.co.

Smart Control Unit оснащен интеллектуальными функциями, благодаря которым домовладельцы отслеживают, сколько они экономят электроэнергии в режиме реального времени.

Система охлаждения/обогрева домов Cool Down Фото: Cool Down

Такой режим отопления позволяет использовать систему зимой для сбора и циркуляции тепла из помещений с дровяными или пеллетными печами, мини-сплит-системами или из комнат с окнами, выходящими на юг. Режим осушения позволяет кондиционерам или тепловым насосам осушать подвальные помещения так же, как и остальной дом, улучшая качество воздуха в помещениях и дополнительно снижая расходы на охлаждение.

Режим Power Boost временно увеличивает эффективность охлаждения и осушения. А режим Eco Boost исключает использование кондиционера или теплового насоса, что подходит для межсезонья или умеренного климата. В домах без воздуховодов система Cool Down работает так же, как автономная система центрального охлаждения, обеспечивая значительную экономию средств на электроэнергии.

Смарт-система является практичной и недорогой альтернативой традиционным системам охлаждения в и отопления. Она проста в обслуживании и устанавливается в считанные минуты, говорится в материале.

