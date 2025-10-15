Як обігріти будинок без батарей, але за допомогою підвалу: що за систему придумали у США (фото)

Компанія Cool Down (США) розробила систему теплопередачі, що переміщає природним чином холодне повітря з підвалу до житлових приміщень, і відводить при цьому надлишкове тепло назад у підвал. Так, у будинку підтримується комфортна температура в спекотні місяці і знижуються рахунки за світло.

Смарт-система використовує температуру підвалу для охолодження будинку, а також може й обігрівати його. Завдяки технології вдалося знизити енергоспоживання кондиціонерів до 67% за сезон. За все відповідає блок управління Smart Control Unit, пише electrek.co.

Smart Control Unit оснащений інтелектуальними функціями, завдяки яким домовласники відстежують, скільки вони економлять електроенергії в режимі реального часу.

Система охолодження/обігріву будинків Cool Down Фото: Cool Down

Такий режим опалення дає змогу використовувати систему взимку для збору та циркуляції тепла з приміщень із дров'яними або пелетними печами, міні-спліт-системами або з кімнат із вікнами, що виходять на південь. Режим осушення дає змогу кондиціонерам або тепловим насосам осушувати підвальні приміщення так само, як і решту будинку, покращуючи якість повітря в приміщеннях і додатково знижуючи витрати на охолодження.

Режим Power Boost тимчасово збільшує ефективність охолодження та осушення. А режим Eco Boost унеможливлює використання кондиціонера або теплового насоса, що підходить для міжсезоння або помірного клімату. У будинках без повітропроводів система Cool Down працює так само, як автономна система центрального охолодження, забезпечуючи значну економію коштів на електроенергії.

Смарт-система є практичною і недорогою альтернативою традиційним системам охолодження та опалення. Вона проста в обслуговуванні і встановлюється за лічені хвилини, йдеться в матеріалі.

