Як обігріти будинок в Україні, якщо немає електрики: альтернативні джерела тепла (фото)

Фахівці компанії Anthony (США), яка займається послугами опалення, кондиціонування та електропостачання, розповіли, як боротися з холодами, якщо відключили електрику.

В Україні цієї зими прогнозують проблеми з енергопостачанням. На сьогодні в кількох областях зафіксовано аварійні відключення, а в столиці після масованої атаки ЗС РФ 10 жовтня зникло світло і гаряча вода. У зв'язку з цим Фокус публікує рекомендації американських експертів з компанії Anthony щодо пошуку альтернативних джерел тепла для українців на час віялових відключень і блекаутів. Зазначимо, що поради стосуються як власників квартир, так і приватних будинків.

Варіанти опалення під час вимкнення світла

Варто нагадати, що більшість систем центрального опалення, які працюють на природному газі або пропані, використовують електрику для роботи вентиляторів, запалювання і термостатів. Якщо світло пропадає, ці системи перестануть працювати, і в будинку буде холодно.

Однак є кілька інших способів зігрітися в будинку під час вимкнення електрики. Нижче ми розглянемо кілька ефективних альтернативних джерел тепла, які допоможуть під час вимкнення електроенергії.

Як працює портативний пропановий обігрівач

Портативні пропанові обігрівачі

Портативні пропанові обігрівачі — один із найефективніших способів забезпечити тепло під час відключення електроенергії. Багато моделей призначені для використання в приміщеннях і оснащені функціями безпеки, такими як датчики нестачі кисню і датчики перекидання.

Однак важливо дотримуватися правил техніки безпеки виробника, щоб запобігти накопиченню чадного газу, акцентують експерти.

Камін у будинку Фото: topteplo.com.ua

Дров'яні печі та каміни

Якщо у вашому приватному будинку є дров'яна піч або камін, вам пощастило. Ці джерела тепла просто незамінні під час відключення електроенергії. Запастися сухими дровами краще заздалегідь — до настання зими.

Дров'яні печі ефективніші за каміни: вони забезпечують тепло протягом тривалого часу і не потребують особливого догляду після встановлення.

Міським жителям, звісно, такі альтернативні джерела тепла не підходять, якщо житловий багатоквартирний будинок не обладнаний "під каміни" від початку.

Портативний гасовий обігрівач Фото: мороженое

Гасові обігрівачі

Гасові обігрівачі можуть стати ще одним хорошим варіантом для екстреного обігріву, особливо в сильні морози. Вони генерують потужне теплове випромінювання, яке може швидко обігріти окремі кімнати.

Як і пропанові, гасові обігрівачі слід використовувати тільки за наявності хорошої вентиляції, щоб уникнути виділення небезпечних парів, попереджають експерти.

Акумуляторний обігрівач Фото: powerposte.com.br

Акумуляторні обігрівачі

Хоча вони й не такі потужні, як газові, акумуляторні обігрівачі можуть забезпечити деяке тепло. Пристрої, як правило, компактні, що робить їх ідеальними для обігріву невеликих приміщень, таких як спальні, дитячі кімнати.

Варто зазначити, що акумуляторні обігрівачі не здатні ефективно обігрівати великі площі, тому для власників приватних будинків вони можуть стати тимчасовим рішенням для підтримання тепла в окремих кімнатах під час короткочасного відключення електроенергії. Зате вони гарні для власників квартир.

Маючи під рукою одне або кілька таких альтернативних джерел тепла, ви можете гарантувати, що ваш дім залишиться придатним для проживання під час аварійних вимкнень електроенергії, віялових вимкнень або блекаутів незалежно від того, наскільки холодно на вулиці.

