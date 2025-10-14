Как обогреть дом в Украине, если нет электричества: альтернативные источники тепла (фото)

Специалисты компании Anthony (США), которая занимается услугами отопления, кондиционирования и электроснабжения, рассказали, как бороться с холодами, если отключили электричество.

В Украине этой зимой прогнозируют проблемы с энергоснабжением. На сегодняшний день в нескольких областях зафиксированы аварийные отключения, а в столице после массированной атаки ВС РФ 10 октября пропал свет и горячая вода. В этой связи Фокус публикует рекомендации американских экспертов из компании Anthony касательно поиска альтернативных источников тепла для украинцев на время веерных отключений и блекаутов. Отметим, что советы касаются как владельцев квартир, так и частных домов.

Варианты отопления при отключении света

Стоит напомнить, что большинство систем центрального отопления, работающих на природном газе или пропане, используют электричество для работы вентиляторов, зажигания и термостатов. Если свет пропадает, эти системы перестанут работать, и в доме будет холодно.

Однако есть несколько других способов согреться в доме при отключении электричества. Ниже мы рассмотрим несколько эффективных альтернативных источников тепла, которые помогут при отключении электроэнергии.

Как работает портативный пропановый обогреватель

Портативные пропановые обогреватели

Портативные пропановые обогреватели — один из самых эффективных способов обеспечить тепло при отключении электроэнергии. Многие модели предназначены для использования в помещениях и оснащены функциями безопасности, такими как датчики недостатка кислорода и датчики опрокидывания.

Однако важно соблюдать правила техники безопасности производителя, чтобы предотвратить накопление угарного газа, акцентируют эксперты.

Камин в доме Фото: topteplo.com.ua

Дровяные печи и камины

Если в вашем частном доме есть дровяная печь или камин, вам повезло. Эти источники тепла просто незаменимы во время отключения электроэнергии. Запастись сухими дровами лучше загодя — до наступления зимы.

Дровяные печи эффективнее каминов: они обеспечивают тепло в течение длительного времени и не требуют особого ухода после установки.

Городским жителям, конечно, такие альтернативные источники тепла не подходят, если жилой многоквартирный дом не оборудован "под камины" изначально.

Портативный керосиновый обогреватель Фото: Amazon.com

Керосиновые обогреватели

Керосиновые обогреватели могут стать еще одним хорошим вариантом для экстренного обогрева, особенно в сильные морозы. Они генерируют мощное тепловое излучение, которое может быстро обогреть отдельные комнаты.

Как и пропановые, керосиновые обогреватели следует использовать только при наличии хорошей вентиляции во избежание выделения опасных паров, предупреждают эксперты.

Аккумуляторный обогреватель Фото: powerposte.com.br

Аккумуляторные обогреватели

Хотя они и не такие мощные, как газовые, аккумуляторные обогреватели могут обеспечить некоторое тепло. Устройства, как правило, компактны, что делает их идеальными для обогрева небольших помещений, таких как спальни, детские комнаты.

Стоит отметить, что аккумуляторные обогреватели не способны эффективно обогревать большие площади, поэтому для владельцев частных домов они могут стать временным решением для поддержания тепла в отдельных комнатах при кратковременном отключении электроэнергии. Зато они хороши для владельцев квартир.

Имея под рукой один или несколько таких альтернативных источников тепла, вы можете гарантировать, что ваш дом останется пригодным для проживания во время аварийных отключений электроэнергии, веерных отключений или блекаутов независимо от того, насколько холодно на улице.

