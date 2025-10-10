РФ готовит сложную зиму для Украины: эксперт объяснил логику ударов врага по энергетике

Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины с одновременной военной и экономической целью — все это направлено на ослабление производственных мощностей, снижение поступлений в бюджет и давление на население. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, такой курс имеет также элемент "мести" за удары по российским НПЗ и может сделать ближайшую зиму для украинцев сложнее, чем предыдущая.

Военный эксперт Украинского института будущего и консультант комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Иван Ступак объяснил изданию УНИАН, что систематические зимние атаки на критическую инфраструктуру ведутся с целью парализовать промышленность.

"Сейчас они выходят на серьезные обороты. В первую очередь, это военная составляющая. Россияне от этого не отказываются, потому что понимают: если нет электричества, нет производства любой электроэнергии — нет производственных мощностей Украины. Не собираются дроны DeepStrike, не собираются FPV-дроны. Мы же понимаем, это 3D принтеры, оно там печатается, нет комплектующих, и проседают фронты. В придачу, экономическая составляющая. Нет электричества — не работает экономика. Не поступают налоги в бюджет. Нет денег финансировать армию. Это так же логично", — пояснил эксперт

Также он обратил внимание на психологический аспект: в Кремле рассчитывают, что длительные отключения света ослабят население и усилят давление на власть с требованиями прекратить военные действия или пойти на уступки для восстановления коммунальных услуг. По его прогнозу, российское руководство надеется, что массовые неудобства будут заставлять граждан требовать "быстрого" завершения конфликта при любых условиях.

Еще одной причиной эскалации, по мнению эксперта, является возмездие за удары по российским НПЗ. Он пояснил, что в Кремле стремятся заставить Украину отказаться от атак на эти объекты, поскольку повреждения НПЗ наносят ощутимые финансовые потери. Поэтому удары по энергетике Ступак рассматривает как элемент давления и карательной политики против украинской экономики.

Отдельно специалист подчеркнул, что россияне также нацелены на газовую инфраструктуру — места хранения и магистрали.

"Разумеется, они бьют по газовой инфраструктуре, по местам, где хранится газ, газохранилищам. Да, до них не дотянуться. Но я предполагаю, что у россиян расчет такой, чтобы бить по этим местам. Это идея фикс, чтобы оно сдетонировало. Конечно, это было бы супер для россиян — чтобы весь газ, все объемы сдетонировали, чтобы все взорвалось, это будет как ядерный взрыв", — пояснил журналистам эксперт.

Более того, Иван Ступак предостерег, что из-за постоянных попаданий ТЭЦ и поврежденных линий электропередач конструктивная устойчивость энергосистемы снижается, поэтому отдельные регионы, в частности на востоке и в промышленных зонах, окажутся в значительно более сложном положении. В целом эксперт предполагает, что следующая зима может быть для украинцев примерно на 20-30% тяжелее по сравнению с предыдущей, однако отмечает, что это — его субъективная оценка.

В конце концов, по его итогам, логика противника заключается в максимальном уничтожении уязвимых объектов, "чтобы развалить то, что можно развалить", и тем самым подорвать экономическую и общественную устойчивость Украины.

Напомним, что 10 октября враг запустил средства поражения при плохих погодных условиях и выбрали целями четыре основных города — Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. По мнению военного эксперта Геннадия Хазана, кроме инфраструктурных объектов, ВС РФ пытались повредить мосты через Днепр в Киеве.

Также Фокус писал, что в Киеве и нескольких областях Украины продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после ночной ракетно-дроновой атаки.