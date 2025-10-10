"В доме тепло, разжигается легко": украинка рассказала, как греется печкой (видео)
В соцсетях набирает популярность видео, где пользовательница делится собственным способом отопления дома обычной подовой печью. Автор демонстрирует, что даже без современных систем можно поддерживать комфортное тепло в доме.
По словам женщины, такая печь разжигается быстро и долго сохраняет жар. О том, как разжигает ее, она рассказала в TikTok в аккаунте selo_story2.
"В доме тепло, разжигается легко. Утром встаешь — а жар еще есть, можно просто подбросить дрова", — рассказывает женщина.
Она советует ровно складывать поленья — так, говорит, дров помещается больше. Сначала использует большие, потом меньшие по размеру, а сверху — сухие веточки для более легкого разжигания. Добавляет также специальный картон.
Еще один секрет — использование баллончика для розжига: им она поджигает дрова через отверстия в дверце печи.
Реакции людей
Такие лайфхаки становятся все более популярными среди жителей украинских сел и частных домов. Пользователи TikTok активно комментируют видео, благодарят за практические советы и делятся собственным опытом отопления старыми печами:
- "Как печник говорю: супер. Только возьмите старый противень и поставьте под дверкой. Если выпадет жар, чтобы не было пожара";
- "Этих дров, что вы наложили в эту печку, мне хватило бы на два раза вытопить";
- "Техника безопасности — прежде всего! На полу под дверцей надо положить железный лист. А вообще Вы молодец!";
- "Я могу с вами поделиться лайфхаком: если дрова сухие, то вымочите их в воде, тогда дрова горят, но дольше и меньше надо";
- "Я даже на даче печь обложила кафельной плиткой, а тут жилое помещение, это легко и красиво будет, я не плиточница, но все получилось".
