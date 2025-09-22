Греться и экономить: топ 5 маломощных обогревателей для дома и квартиры в 2025 году

Холодный сезон приближается, и украинцам пора задуматься об обогреве своих домов и квартир на случай сильных морозов или плохого централизованного отопления.

Related video

Электрические "печки" доведут помещение до комфортной температуры, но могут значительно увеличить коммунальные счета или не будут работать в случае возможных отключений света. Фокус подобрал пять маломощных обогревателей, которые помогут и греться, и экономить средства.

Мы рассматривали модели мощностью до 1500 Вт, так как их можно питать даже от скромной зарядной станции в случае острой необходимости зимой. Некоторые могут потреблять больше энергии при максимальной нагрузке, но имеют экономный режим.

Электрические обогреватели бывают разных типов. Инфракрасные модели лучше подходят для локального обогрева и помещений с низкой температурой, керамические — для безопасного и эффективного отопления комнаты, а конвекторы и масляные обогреватели — для быстрого нагрева воздуха, хотя масляные сохраняют тепло дольше после выключения. Маломощные электрические обогреватели редко способны обеспечить полноценное отопление, но помогут поднять температуру до комфортной. К тому же, их можно подключить к зарядным станциям при отключении света.

Africa X550: экономный керамический обогреватель

Керемический обогреватель Africa X550 весьма экономный Фото: Скриншот

Керамические — очень экономичные обогреватели, поскольку не требуют большого количества энергии для нагревания и долго хранят накопленное тепло. Africa X500 от украинского производителя обладает мощностью 550 Вт, ее хватает для отопления помещения площадью 7-10 квадратных метров, а кому этого мало — производитель предлагает и более мощные модели. Это наименее мощный обогреватель в списке, но явно не самых плохой.

Обогреватель весьма компактный благодаря толщине 12 мм поэтому его можно установить прямо на стену. Можно приспособить и на полу, для этого в комплекте идут ножки.

Africa X500 оснащена автоматической термопанелью, которая регулирует мощность благодаря двум датчикам. Первый оценивает температуру помещения, чтобы тратить меньше энергии, а второй следит за температурой самого устройства, чтобы не допустить перегрева в случае скачка напряжения, опрокидывания или других неполадок, и это очень безопасный обогреватель. Еще одна важная функция — автоматическое снижение мощности. Это очень актуально в ситуации, когда в доме или квартире не хватает мощности сети и очень часто выбивает автомат. На сайте производителя указана стоимость 4870 грн.

EdenPURE CopperSMART: лучший инфракрасный обогреватель

ИК-обогреватель EdenPURE CopperSMART тратит немного энергии Фото: Скриншот

Устройство предназначено для дополнительного обогрева больших помещений, например, спальни. Он довольно быстро нагревает комнату, а благодаря инфракрасной технологии предметы долго сохраняют тепло. Обогреватель сертифицирован ETL и оснащен инновационным нагревательным элементом с положительным температурным коэффициентом (PTC) из меди, который рассчитан на 80 000 часов работы. Медь отлично проводит тепло, равномерно распределяя его и поддерживая заданную температуру.

Предусмотрены два режима мощности: от 1000 до 1500 Вт, а пульт позволяет дистанционно включать, выключать и менять температуру. Для безопасного использования предусмотрены датчики температуры и защиты от опрокидывания. В Украине не продается, однако можно заказать из Европы или Китая примерно за 11 000 грн плюс доставка.

DeLonghi Capsule (HFX30C18.IW): лучший компактный обогреватель

Компактный обогреватель DeLonghi Capsule HFX30C18.IW Фото: Скриншот

Электрический обогреватель DeLonghi Capsule хорошо обогревает даже большие помещения и почти не шумит. Слабый режим с минимальной мощностью 900 Вт предусмотрен для небольшой комнаты, а высокий уровень (1,8 кВт) подойдет для быстрого обогрева спальни перед сном. Модель весит всего 1,75 кг, поэтому легко перемещается с помощью ручки, которая не греется. Для безопасности также предусмотрена функция автоматического отключения и защита от перегрева. Цена маломощного обогревателя DeLonghi Capsule в Украине стартует от 1935 грн.

UFO ECO Mini 1500: лучший напольный обогреватель

Напольный обогреватель UFO ECO Mini 1500 экономит энергию Фото: Скриншот

Бюджетный инфракрасный обогреватель для небольших помещений и полуоткрытых площадок. Его можно устанавливать в гостиных, спальнях, офисах и даже ванных комнатах площадью 16-20 м². Устройство работает в 3 режимах: 1) эконом (500 Вт); комфорт (1000 Вт), быстрый обогрев (1500 Вт).

Для выработки ИК-тепла эта модель получила 3 лампы. Нагревательный элемент выполнен из карбонового фламентина. Дополнительно предусмотрена функция автоотключения при опрокидывании, защита от перегрева и влагозащита класса IP24. В Украине продается от 1153 грн, поэтому это очень дешевые обогреватели для дома.

Dreo Atom One: лучший настольный обогреватель

Настольный обогреватель с вентилятором Dreo Atom One Фото: Скриншот

Керамический энергосберегающий обогреватель с вентилятором имеет четыре режима работы:

мощный: (1500 Вт, быстрый нагрев);

слабый: 1000 Вт;

ECO: автоматическая регулировка мощности в зависимости от температуры окружающей среды;

вентилятор для охлаждения.

Главными преимуществами модели являются компактность и легкость в управлении. Благодаря небольшим размерам, маленькому весу (1,72 кг) и системе вращения Dreo Atom One станет идеальным обогревателем для квартиры.

Пульт дистанционного управления позволяет настраивать обогрев из любой части комнаты, а небольшой экран показывает статус. Если же пульт потерялся, управлять прибором можно с помощью сенсорных кнопок. Встроенный таймер позволяет выбрать время от 1 до 12 часов, чтобы обогреватель автоматически выключился и экономил энергию.

Внутренний фильтр задерживает пыль, пыльцу и другие частицы, обеспечивая чистый и теплый воздух. Он легко снимается и моется без инструментов.

Ранее писали, будут ли графики отключений света в октябре 2025 года. По словам экспертов, на ситуацию в энергетике влияют обстрелы, погодные условия и ремонт оборудования.

Писали также, какая домашняя техника потребляет мало энергии. Устройства с низкой мощностью можно подключать к зарядным станциям во время отключений света.