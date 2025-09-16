Отопительный сезон приближается, поэтому украинцев беспокоит перспектива отключений электроэнергии. Чего ожидать осенью на фоне дождей, похолодания и угрозы очередных вражеских атак по энергообъектам, выяснял Фокус.

Related video

Продолжается интенсивная подготовка энергетического оборудования к новому отопительному сезону. Министерство энергетики сообщает об этом и уверяет: массовых ограничений в октябре не прогнозируется, ведь энергосистема работает стабильно, а ремонты на ключевых объектах продолжаются по графику. В то же время эксперты предупреждают о ряде рисков — от погодных условий до возможных новых атак России.

О ситуации в энергосистеме подробно

По состоянию на 15 сентября украинская энергосистема сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено, отмечают в Минэнерго. В то же время подготовка энергосистемы к зиме осуществляется на фоне восстановления энергетической инфраструктуры, которая была повреждена в результате обстрелов РФ.

Продолжается подготовка энергосистемы к зиме Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

"Осуществляются модернизация и ремонт объектов, формируются резервы необходимого оборудования, повышается защищенность критических инфраструктурных узлов. Все это направлено на стабильное обеспечение украинцев светом и теплом", — сообщают в Минэнерго.

Важно

Карта атак врага по энергосистеме Украины расширилась: будет ли газ в домах украинцев

Там также отмечают, что в сентябре НАЭК "Энергоатом" завершает плановые ремонты на нескольких атомных энергоблоках. Именно атомная генерация обеспечивает более 50% электроэнергии в Украине, поэтому ее стабильная работа будет ключевой в осенне-зимний период. В системном операторе "Укрэнерго" подчеркивают: баланс производства и потребления в сентябре сохраняется, дефицита мощности не зафиксировано.

Только за 6 месяцев 2025 года в результате вражеских обстрелов повреждено более 500 объектов электросетей Фото: slovoidilo

Разрушение энергетики: восстановили ли все поврежденные объекты

Между тем масштабы разрушений в энергоструктуре Украины из-за вражеских обстрелов ошеломляют. В течение первого полугодия 2025 года враг нанес 61 удар по энергосистеме Украины, что свидетельствует об увеличении интенсивности обстрелов по сравнению с предыдущими годами. А с начала полномасштабного вторжения, Россия осуществила 600 ударов по украинским энергетическим объектам. За этот период 90% ударов по энергосистеме было нанесено с использованием дронов.

Продолжается интенсивная подготовка энергетического оборудования к новому отопительному сезону

Только за 6 месяцев 2025 года в результате вражеских обстрелов повреждено более 500 объектов электросетей.

По состоянию на 2025 год из-за российских обстрелов Украина потеряла 10 ГВт генерации.

А в ночь на 15 сентября российская армия атаковала Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в селе Украинка Киевской области 19 дронами "Шахед". В результате все восстановительные работы, продолжавшиеся на станции в течение года, были сведены на нет. Власти и энергетики готовятся к различным сценариям, добавил он.

Обстрелы повреждают не только генерацию, но и линии передачи и подстанции, что снижает надежность доставки электроэнергии даже при условии, когда дефицита на объектах генерации нет.

Аварийные отключения также могут случаться во время непогоды Фото: ДТЭК

Что может повлечь за собой отключение света в октябре

Как отметил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, отключение света возможно тогда, когда запланированы ремонтные работы энергетиков. А аварийные отключения также могут случаться во время непогоды.

"У нас в июле более 700 населенных пунктов несколько часов были обесточены полностью из-за шквалов и грозы. И это возможно во время очередного стихийного бедствия, которым является Российская Федерация. Поэтому никакой паники, никаких апокалиптических сценариев. Любые аварийные отключения возможны, я имею в виду, по срокам", — сказал Рябцев.

Холодные ночи, заморозки могут резко повысить потребление электроэнергии, особенно для обогрева. Это усиливает нагрузку на систему, особенно если часть генерации или линий передач повреждена или проходит ремонт.

Что касается длительных блэкаутов, то, по мнению эксперта, их осенью не будет.

Холодные ночи, заморозки могут резко повысить потребление электроэнергии, особенно для обогрева. Это усиливает нагрузку на систему, особенно если часть генерации или линий передач повреждена или проходит ремонт

"Блэкаут означает невозможность восстановления после сбоя. А у нас энергетики знают, что делать и об этом говорят руководители всех энергетических компаний. Есть запас мощности, есть запас особо уязвимого оборудования, есть запас мощности передачи и распределения", — отметил эксперт.

В то же время частые удары дронов и ракет продолжают быть серьезным вызовом. Даже если генерация отремонтирована, поврежденные линии передач или подстанции могут перекрывать или уменьшать доставку электроэнергии к потребителям.

"Все будет зависеть от того, насколько эти мощности можно будет отремонтировать полноценно. Замечу, что речь идет о генерации. Что касается распределительных сетей, подстанций, то многое из этого тоже требует капитального ремонта. Некоторые из объектов вроде отремонтированы, но полноценно функционировать не могут. В условиях увеличения потребительской нагрузки и морозов, они рискуют не выдержать", — комментирует ситуацию эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперты по энергетике рассказали, ожидать ли отключений электроэнергии Фото: Открытые источники

Поэтому эксперты считают, что сейчас отключения возможны только в случае массированных атак на энергетическую инфраструктуру, и добавляют: в таком случае отремонтированные объекты снова станут мишенью, а риск отключений в октябре и ноябре существенно возрастет.

Одним из рисков для отопительного сезона 2025 года, по мнению Корольчука, является дополнительная нагрузка на электросети. Эксперт отметил, что в случае проблем с теплоносителем или его недостаточной температурой, начнется массовое использование электроприборов для обогрева, что приведет к перегрузке электросетей и может стать причиной аварийных отключений. Однако это скорее про декабрь-февраль, а не про октябрь-ноябрь.

Важно

Время ставить генераторы: к чему следует готовиться украинцам этой зимой

"При нормальной зиме наибольшие риски будут касаться бытовых потребителей и многоквартирных домов из-за пониженного уровня теплоносителя и возможной аварийности. Если эти факторы будут сочетаться, все проблемы с газом, дефицит газа, его недостаточность для потребителей, проблема, скажем так, в электроэнергии, потому что люди сразу, будет меньше тепла, они сразу включают вилку в розетку, и будет дополнительная нагрузка на электрогенерацию", — сказал он.

Что касается октября, то, как говорят специалисты, украинцы вряд ли столкнутся с массовыми плановыми отключениями света. Однако, конечно, риски остаются высокими, прежде всего из-за возможных атак на энергетику и резких изменений погоды и температурного режима. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к локальным или аварийным отключениям, даже если общенациональных графиков отключений в октябре не будет.