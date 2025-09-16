Опалювальний сезон наближається, тож українців турбує перспектива відключень електроенергії. Чого очікувати восени на тлі дощів, похолодання та загрози чергових ворожих атак по енергооб’єктах, з’ясовував Фокус.

Триває інтенсивна підготовка енергетичного обладнання до нового опалювального сезону. Міністерство енергетики повідомляє про це і запевняє: масових обмежень у жовтні не прогнозується, адже енергосистема працює стабільно, а ремонти на ключових об’єктах тривають за графіком. Водночас експерти попереджають про низку ризиків — від погодних умов до можливих нових атак Росії.

Про ситуацію в енергосистемі детально

Станом на 15 вересня українська енергосистема збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено, зазначають в Міненерго. Водночас підготовка енергосистеми до зими здійснюється на тлі відновлення енергетичної інфраструктури, що була пошкоджена внаслідок обстрілів РФ.

Триває підготовка енергосистеми до зими Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

"Здійснюються модернізація й ремонт об’єктів, формуються резерви необхідного обладнання, підвищується захищеність критичних інфраструктурних вузлів. Усе це спрямовано на стабільне забезпечення українців світлом і теплом", — повідомляють в Міненерго.

Там також зазначають, що у вересні НАЕК "Енергоатом" завершує планові ремонти на кількох атомних енергоблоках. Саме атомна генерація забезпечує понад 50% електроенергії в Україні, тому її стабільна робота буде ключовою в осінньо-зимовий період. У системного оператора "Укренерго" підкреслюють: баланс виробництва й споживання у вересні зберігається, дефіциту потужності не зафіксовано.

Лише за 6 місяців 2025 року внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 500 об'єктів електромереж Фото: slovoidilo

Руйнування енергетики: чи відновили всі пошкоджені об'єкти

Тим часом масштаби руйнувань в енергоструктурі України через ворожі обстріли приголомшують. Впродовж першого півріччя 2025 року ворог завдав 61 удар по енергосистемі України, що свідчить про збільшення інтенсивності обстрілів порівняно з попередніми роками. А від початку повномасштабного вторгнення, Росія здійснила 600 ударів по українських енергетичних об'єктах. За цей період 90% ударів по енергосистемі було завдано з використанням дронів.

Лише за 6 місяців 2025 року внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 500 об'єктів електромереж.

Станом на 2025 рік через російські обстріли Україна втратила 10 ГВт генерації.

А в ніч проти 15 вересня російська армія атакувала Трипільську теплоелектростанцію (ТЕС) у селі Українка Київської області 19 дронами "Шахед". У результаті всі відновлювальні роботи, що тривали на станції протягом року, було зведено нанівець. Влада та енергетики готуються до різних сценаріїв, додав він.

Обстріли пошкоджують не лише генерацію, але й лінії передачі та підстанції, що знижує надійність доставки електроенергії навіть за умови, коли дефіциту на об'єктах генерації немає.

Аварійні відключення також можуть траплятися під час негоди Фото: ДТЕК

Що може спричинити відключення світла в жовтні

Як зазначив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, вимкнення світла можливі тоді, коли заплановані ремонтні роботи енергетиків. А аварійні відключення також можуть траплятися під час негоди.

"У нас в липні понад 700 населених пунктів декілька годин були знеструмлені повністю через шквали і грози. І це можливо під час чергового стихійного лиха, яким є Російська Федерація. Тому ніякої паніки, ніяких апокаліптичних сценаріїв. Будь-які аварійні вимкнення можливі, я маю на увазі, по термінах", — сказав Рябцев.

Холодні ночі, заморозки можуть різко підвищити споживання електроенергії, особливо для обігріву. Це посилює навантаження на систему, особливо якщо частина генерації або ліній передач пошкоджена або проходить ремонт.

Щодо тривалих блекаутів, то, на думку експерта, їх восени не буде.

"Блекаут означає неможливість відновлення після збою. А в нас енергетики знають, що робити і про це кажуть керівники всіх енергетичних компаній. Є запас потужності, є запас особливо вразливого обладнання, є запас потужності передачі і розподілу", — зазначив експерт.

Водночас часті удари дронів і ракет продовжують бути серйозним викликом. Навіть якщо генерація відремонтована, пошкоджені лінії передач або підстанції можуть перекривати або зменшувати доставку електроенергії до споживачів.

"Все залежатиме від того, наскільки ці потужності можна буде відремонтувати повноцінно. Зауважу, що йдеться про генерацію. Щодо розподільчих мереж, підстанцій, то багато з цього теж потребує капітального ремонту. Деякі з об’єктів ніби відремонтовані, але повноцінно функціонувати не можуть. В умовах збільшення споживчого навантаження і морозів, вони ризикують не витримати", — коментує ситуацію експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерти з енергетики розповіли, чи очікувати відключень електроенергії Фото: Відкриті джерела

Тож експерти вважають, що наразі відключення можливі лише у випадку масованих атак на енергетичну інфраструктуру, і додають: в такому разі відремонтовані об’єкти знову стануть мішенню, а ризик відключень у жовтні та листопаді суттєво зросте.

Одним з ризиків для опалювального сезону 2025 року, на думку Корольчука, є додаткове навантаження на електромережі. Експерт зазначив, що у разі проблем з теплоносієм або його недостатньою температурою, розпочнеться масове використання електроприладів для обігріву, що призведе до перевантаження електромереж і може стати причиною аварійних відключень. Проте це скоріше про грудень-лютий, а не про жовтень-листопад.

"При нормальній зимі найбільші ризики стосуватимуться побутових споживачів та багатоквартирних будинків через знижений рівень теплоносія та можливу аварійність. Якщо ці фактори будуть поєднуватися, всі проблеми з газом, дефіцит газу, його недостатність для споживачів, проблема, скажімо так, в електроенергії, бо люди відразу, буде менше тепла, вони одразу вмикають вилку в розетку, і буде додаткове навантаження на електрогенерацію", — сказав він.

Щодо жовтня, то, як кажуть фахівці, українці навряд чи зіткнуться з масовими плановими відключеннями світла. Проте, певна річ, ризики залишаються високими, передусім через можливі атаки на енергетику та різкі зміни погоди і температурного режиму. Тому українцям варто бути готовими до локальних чи аварійних відключень, навіть якщо загальнонаціональних графіків відключень у жовтні не буде.