Поможет при отключении света: какая домашняя техника потребляет мало энергии (фото)

Использование "прожорливой" техники повышает счета за электричество и создает высокую нагрузку на энергосистему, что особенно ощутимо при угрозе блекаута. При подготовке к зиме 2025 года важно знать, какие устройства сколько энергии потребляют и насколько быстро разряжают батареи, чтобы подобрать технику для блэкаута.

Маломощные гаджеты можно питать от зарядных станций, генераторов или даже солнечных батарей, сохраняя жизнь относительно комфортной даже при отключениях света с помощью автономного питания. Фокус расскажет, какие виды техники потребляют много энергии, а какие — мало, и как это поможет пережить блэкаут.

Умеренное количество энергии в среднем потребляют современные холодильники, ноутбуки, Bluetooth-колонки, светодиодные светильники. Смартфоны и планшеты тоже требуют относительно небольшого количества электроэнергии, поэтому их можно подзарядить от павербанков или зарядных станций. При этом стоит воздержаться от включения телевизоров, игровых консолей, кондиционеров, обогревателей, пылесосов, чайников, микроволновок, электрических плит и духовок, поскольку потребление у них очень высокое. При выборе зарядной станции для дома или квартиры нужно выбрать самые необходимые приборы, которые должны работать одновременно или подзаряжаться время от времени, а затем подсчитать их общую мощность. То же касается портативных электростанций, генерирующих энергию с помощью солнечных панелей или ветрогенераторов.

Холодильник

Годовое потребление энергии холодильниками достигает в среднем 662 кВт⋅ч, согласно данным Организации потребителей и пользователей (OCU), а данные Испанского института диверсификации и энергосбережения (IDAE) показывают, что потребление электроэнергии этим прибором составляет около 30% от общего потребления всей бытовой техники. В то же время, они значительно эффективнее других приборов, если учесть время работы и режим.

Холодильник является приоритетным прибором в каждой квартире

Холодильник отключается от сети только для чистки и обслуживания или когда мы долгое время отсутствуем дома. Современные холодильники имеют классы A+, A++, A+++, которые значительно экономичнее, чем старые классы A до G. Они потребляют энергию не все время, а лишь поддерживают нужную температуру, и прекращают охлаждать, когда она достигнута.

Холодильник обеспечивают длительное хранение продуктов, поэтому их очень важно обеспечить энергией. Сделать это можно с помощью достаточно мощной зарядной станции, но аккумулятор довольно быстро разрядится. Чтобы выбрать зарядную станцию для холодильника, нужно учесть его мощность и позаботиться о большой емкости аккумулятора, ведь от этого зависит, сколько он проработает в случае отключения света.

Ноутбук

Современные ноутбуки тоже относятся к одним из самых экономичных устройств, хотя на их долю может приходиться 8% от общего потребления. Тут дело в том, что люди часто и много ими пользуются как для отдыха, так и для работы. Мощность и энергоэффективность ноутбуков сильно отличается, поэтому нужно учитывать параметры при выборе модели. Лучше всего, если она может долго проработать без подзарядки, тогда во время отключения света энергию можно потратить на питание других, менее выносливых гаджетов. Зарядная станция для ноутбука подойдет практически любая, главное, чтобы хватило заряда.

Ноутбуки отлично работают даже без света благодаря батарее

Bluetooth-колонка

Умные колонки с голосовыми помощниками стали обычным явлением в доме, но они далеко не самые энергоемкие устройства. Помимо функциональности, одной из их главных характеристик является энергоэффективность. В среднем в режиме ожидания (то есть когда колонки подключены к сети, включены и подключены к Wi-Fi) они потребляют в среднем 2–4 Вт, а при активном использовании этот показатель увеличивается до 6–10 Вт, в зависимости от модели.

Другими словами, их годовое потребление едва достигает 2 кВт⋅ч, что в любом случае входит в те 4% потребления электроэнергии, которые приходится на редко используемые устройства.

Смарт-колонка Apple

Светильник

Важным фактором уюта и комфорта является освещение дома. Светодиодные лампы могут сократить потребление энергии до 85%, что в общем весьма немало, если учитывать, расходы на освещение могут составлять до 15% от общего количества. Когда же возникают перебои с электроснабжением, полезно иметь портативные светильники на батарейках или с USB-подключением. Они потребляют совсем немного энергии и могут светить часами.

LED светильник Philips Hue Go поможет при отключении света

Роутер

Сегодня у людей очень высока потребность в интернете. К счастью, многие провайдеры уже проводят оптоволоконные кабели и обеспечивают почти бесперебойный доступ к сети даже при отключении света, нужно лишь запитать роутер. Поможет это сделать зарядная станция или даже небольшой павербанк. Ранее Фокус писал, как запитать роутер без света и обеспечить Wi-Fi. Благодаря этому будет бесперебойный интернет в блэкаут.

Электрик рассказал Фокусу, как безопасно обеспечить резервное питание квартиры. Хорошая система позволит включать холодильники, чайники и стиральные машины в розетки даже при отключении света.

Тем временем эксперты предупреждают о новых отключениях света в Украине из-за обстрелов, похолодания и плохой погоды. Они могут начаться уже в октябре 2025 года.