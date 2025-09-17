Допоможе під час вимкнення світла: яка домашня техніка споживає мало енергії (фото)

Використання "ненажерливої" техніки підвищує рахунки за електрику і створює високе навантаження на енергосистему, що особливо відчутно під час загрози блекауту. Під час підготовки до зими 2025 року важливо знати, які пристрої скільки енергії споживають і наскільки швидко розряджають батареї, щоб підібрати техніку для блекауту.

Related video

Малопотужні гаджети можна живити від зарядних станцій, генераторів або навіть сонячних батарей, зберігаючи життя відносно комфортним навіть у разі відключення світла за допомогою автономного живлення. Фокус розповість, які види техніки споживають багато енергії, а які — мало, і як це допоможе пережити блекаут.

Помірну кількість енергії в середньому споживають сучасні холодильники, ноутбуки, Bluetooth-колонки, світлодіодні світильники. Смартфони та планшети теж потребують відносно невеликої кількості електроенергії, тому їх можна підзарядити від павербанків або зарядних станцій. При цьому варто утриматися від увімкнення телевізорів, ігрових консолей, кондиціонерів, обігрівачів, пилососів, чайників, мікрохвильових печей, електричних плит і духовок, оскільки споживання у них дуже високе. Вибираючи зарядну станцію для будинку або квартири, потрібно вибрати найнеобхідніші прилади, які мають працювати одночасно або заряджатися час від часу, а потім підрахувати їхню загальну потужність. Те саме стосується портативних електростанцій, що генерують енергію за допомогою сонячних панелей або вітрогенераторів.

Холодильник

Річне споживання енергії холодильниками сягає в середньому 662 кВт⋅год, згідно з даними Організації споживачів і користувачів (OCU), а дані Іспанського інституту диверсифікації та енергозбереження (IDAE) свідчать, що споживання електроенергії цим приладом складає близько 30% від загального споживання всієї побутової техніки. Водночас, вони значно ефективніші за інші прилади, якщо врахувати час роботи та режим.

Холодильник є пріоритетним приладом у кожній квартирі Фото: Getty Images

Холодильник відключається від мережі тільки для чищення та обслуговування або коли ми довгий час відсутні вдома. Сучасні холодильники мають класи A+, A++, A+++, які значно економніші, ніж старі класи A до G. Вони споживають енергію не весь час, а лише підтримують потрібну температуру, і припиняють охолоджувати, коли її досягнуто.

Холодильники забезпечують тривале зберігання продуктів, тому їх дуже важливо забезпечити енергією. Зробити це можна за допомогою досить потужної зарядної станції, але акумулятор досить швидко розрядиться. Щоб обрати зарядну станцію для холодильника, потрібно врахувати його потужність і подбати про велику ємність акумулятора, адже від цього залежить, скільки він пропрацює в разі вимкнення світла.

Ноутбук

Сучасні ноутбуки теж відносяться до одних з найбільш економічних пристроїв, хоча на їхню частку може припадати 8% від загального споживання. Тут справа в тому, що люди часто і багато ними користуються як для відпочинку, так і для роботи. Потужність і енергоефективність ноутбуків сильно відрізняється, тому потрібно враховувати параметри під час вибору моделі. Найкраще, якщо вона може довго пропрацювати без підзарядки, тоді під час вимкнення світла енергію можна витратити на живлення інших, менш витривалих гаджетів. Зарядна станція для ноутбука підійде практично будь-яка, головне, щоб вистачило заряду.

Ноутбуки відмінно працюють навіть без світла завдяки батареї Фото: Getty Images

Bluetooth-колонка

Розумні колонки з голосовими помічниками стали звичайним явищем у домі, але вони далеко не найенергоємніші пристрої. Крім функціональності, однією з їхніх головних характеристик є енергоефективність. У середньому в режимі очікування (тобто коли колонки під'єднані до мережі, увімкнені та під'єднані до Wi-Fi) вони споживають у середньому 2-4 Вт, а в разі активного використання цей показник збільшується до 6-10 Вт, залежно від моделі.

Інакше кажучи, їхнє річне споживання ледь сягає 2 кВт⋅год, що в будь-якому разі входить у ті 4% споживання електроенергії, які припадають на пристрої, які рідко використовуються.

Смарт-колонка Apple Фото: thesparkwear.com

Світильник

Важливим фактором затишку і комфорту є освітлення будинку. Світлодіодні лампи можуть скоротити споживання енергії до 85%, що загалом вельми немало, якщо зважати на те, що витрати на освітлення можуть становити до 15% від загальної кількості. Коли ж виникають перебої з електропостачанням, корисно мати портативні світильники на батарейках або з USB-підключенням. Вони споживають зовсім небагато енергії та можуть світити годинами.

LED світильник Philips Hue Go допоможе під час вимкнення світла Фото: Скриншот

Роутер

Сьогодні у людей дуже висока потреба в інтернеті. На щастя, багато провайдерів уже проводять оптоволоконні кабелі й забезпечують майже безперебійний доступ до мережі навіть у разі вимкнення світла, потрібно лише живити роутер. Допоможе це зробити зарядна станція або навіть невеликий павербанк. Раніше Фокус писав, як живити роутер без світла і забезпечити Wi-Fi. Завдяки цьому буде безперебійний інтернет у блекаут.

Електрик розповів Фокусу, як безпечно забезпечити резервне живлення квартири. Хороша система дасть змогу вмикати холодильники, чайники та пральні машини в розетки навіть у разі відключення світла.

Тим часом експерти попереджають про нові відключення світла в Україні через обстріли, похолодання і погану погоду. Вони можуть початися вже в жовтні 2025 року.