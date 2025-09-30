Женщина назвала 8 способов греться всю ночь, не включая отопление
С наступлением холодов и ростом цен на энергоносители многие оттягивают время до включения отопления. Впрочем, слишком низкая температура мешает уснуть. Эксперт назвала несколько способов, как с этим справиться.
Чтобы найти идеальный баланс, эксперт по сну Фиби Стрит, менеджер Pretty You London, поделилась восемью практическими советами, как лучше согреться в прохладную осеннюю пору. Об этом пишет издание The Sun.
Согрейте кровать, а не комнату
Может показаться, что чем теплее спальня, тем лучше, но исследования показывают, что оптимальная температура для засыпания составляет около 16–18 C.
"Секрет заключается в том, чтобы согреть себя, но сохранить прохладу в спальне. Положите в постель грелку или включите электроодеяло за десять минут до того, как ложиться. Это согреет простыни и поможет вам расслабиться, предотвращая перегрев ночью из-за слишком теплой комнаты", — объясняет Фиби Стрит.
Держите в тепле руки и ноги
Эксперт отмечает, что конечности играют ключевую роль в регуляции температуры тела во время сна.
Стрит отмечает: "Ваши руки и ноги содержат тысячи сосудов, которые расширяются для высвобождения тепла, когда вам нужно остыть, и сужаются для сохранения тепла. Это означает, что, согревая их, вы помогаете телу регулировать общую температуру. Помогут носки, грелка в ногах или даже растирание рук перед сном, чтобы активизировать кровообращение".
Используйте легкие одеяла
Завернуться в чрезвычайно толстое одеяло — распространенная ошибка. Одно толстое одеяло задерживает тепло и влагу, что приведет к быстрому засыпанию, но и к пробуждению от жары и пота.
"Выбирайте легкие, воздухопроницаемые одеяла, которые можно легко регулировать. Например, одеяло с дополнительным дышащим пледом сверху — это даст вам возможность добавлять или снимать тепло в течение ночи", — говорит эксперт.
Выбирайте ткани с терморегуляцией
Синтетика может показаться теплой поначалу, но она задерживает тепло и не дает коже дышать. Это приводит к перегреву и потоотделению, а затем к охлаждению, что нарушает сон.
"Бамбуковые волокна имеют структуру, которая пропускает воздух, но сохраняет достаточно тепла. Они также быстро отводят лишнюю влагу. Если вы решите инвестировать в новую постель, подумайте о переходе на бамбук. Это может быть дороже, но такое белье лучше стирается, служит дольше и регулирует температуру в любое время года", — говорит Стрит.
Правильно подберите ночную одежду
Выбор пижамы не менее важен, чем выбор постельного белья.
Эксперт объясняет: "Толстые флисовые и зимние комплекты могут казаться уютными, но они задерживают тепло и пот, что может заставить вас проснуться позже ночью. Натуральные, дышащие ткани, такие как бамбук, пропускают воздух и отводят влагу, одновременно сохраняя достаточно тепла для засыпания. Легкие комплекты с длинными рукавами согреют вас без ощущения удушья".
Закройте сквозняки
Прохлада в комнате полезна, но холодный сквозняк, пробирающий тело в три часа ночи, — нет. Поэтому убедитесь, что окна плотно закрыты, или просто отодвиньте кровать от очевидных мест, откуда тянет холодом".
Примите теплый душ перед сном
Теплая (не горячая) ванна или душ перед сном помогает двумя способами.
"Во-первых, вы согреваетесь и не ложитесь спать, чувствуя, что мерзнете. Во-вторых, когда ваше тело охлаждается после душа, это запускает падение внутренней температуры, что сигнализирует мозгу о необходимости спать. Вы почувствуете себя уютно, ложась в постель, и вам не понадобится накладывать слишком много тяжелых слоев", — утверждает Фиби.
Контролируйте влажность
Из-за влажной осенней погоды многие сушат одежду в помещении, но это выпускает лишнюю влагу в воздух, из-за чего спальня может казаться еще холоднее.
Эксперт предлагает простое решение: "Осушитель воздуха — это еще одно легкое средство, которое может существенно повлиять на то, насколько теплой будет казаться ваша спальня в течение ночи".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Надин Донелон уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Женщина твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.
- Кроме того, мы рассказывали о Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.
Одна сообразительная хозяйка поделилась на Reddit советом, как согреться зимними вечерами, не включая отопление и обогреватели.