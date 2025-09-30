Женщина назвала 8 способов греться всю ночь, не включая отопление

С наступлением холодов и ростом цен на энергоносители многие оттягивают время до включения отопления. Впрочем, слишком низкая температура мешает уснуть. Эксперт назвала несколько способов, как с этим справиться.

Чтобы найти идеальный баланс, эксперт по сну Фиби Стрит, менеджер Pretty You London, поделилась восемью практическими советами, как лучше согреться в прохладную осеннюю пору. Об этом пишет издание The Sun.

Согрейте кровать, а не комнату

Может показаться, что чем теплее спальня, тем лучше, но исследования показывают, что оптимальная температура для засыпания составляет около 16–18 C.

"Секрет заключается в том, чтобы согреть себя, но сохранить прохладу в спальне. Положите в постель грелку или включите электроодеяло за десять минут до того, как ложиться. Это согреет простыни и поможет вам расслабиться, предотвращая перегрев ночью из-за слишком теплой комнаты", — объясняет Фиби Стрит.

Держите в тепле руки и ноги

Эксперт отмечает, что конечности играют ключевую роль в регуляции температуры тела во время сна.

Лучше использовать легкие одеяла Фото: Unplash

Стрит отмечает: "Ваши руки и ноги содержат тысячи сосудов, которые расширяются для высвобождения тепла, когда вам нужно остыть, и сужаются для сохранения тепла. Это означает, что, согревая их, вы помогаете телу регулировать общую температуру. Помогут носки, грелка в ногах или даже растирание рук перед сном, чтобы активизировать кровообращение".

Используйте легкие одеяла

Завернуться в чрезвычайно толстое одеяло — распространенная ошибка. Одно толстое одеяло задерживает тепло и влагу, что приведет к быстрому засыпанию, но и к пробуждению от жары и пота.

"Выбирайте легкие, воздухопроницаемые одеяла, которые можно легко регулировать. Например, одеяло с дополнительным дышащим пледом сверху — это даст вам возможность добавлять или снимать тепло в течение ночи", — говорит эксперт.

Выбирайте ткани с терморегуляцией

Синтетика может показаться теплой поначалу, но она задерживает тепло и не дает коже дышать. Это приводит к перегреву и потоотделению, а затем к охлаждению, что нарушает сон.

"Бамбуковые волокна имеют структуру, которая пропускает воздух, но сохраняет достаточно тепла. Они также быстро отводят лишнюю влагу. Если вы решите инвестировать в новую постель, подумайте о переходе на бамбук. Это может быть дороже, но такое белье лучше стирается, служит дольше и регулирует температуру в любое время года", — говорит Стрит.

Правильно подберите ночную одежду

Выбор пижамы не менее важен, чем выбор постельного белья.

Эксперт объясняет: "Толстые флисовые и зимние комплекты могут казаться уютными, но они задерживают тепло и пот, что может заставить вас проснуться позже ночью. Натуральные, дышащие ткани, такие как бамбук, пропускают воздух и отводят влагу, одновременно сохраняя достаточно тепла для засыпания. Легкие комплекты с длинными рукавами согреют вас без ощущения удушья".

Закройте сквозняки

Прохлада в комнате полезна, но холодный сквозняк, пробирающий тело в три часа ночи, — нет. Поэтому убедитесь, что окна плотно закрыты, или просто отодвиньте кровать от очевидных мест, откуда тянет холодом".

В комнате не должно быть сквозняков Фото: Getty Images

Примите теплый душ перед сном

Теплая (не горячая) ванна или душ перед сном помогает двумя способами.

"Во-первых, вы согреваетесь и не ложитесь спать, чувствуя, что мерзнете. Во-вторых, когда ваше тело охлаждается после душа, это запускает падение внутренней температуры, что сигнализирует мозгу о необходимости спать. Вы почувствуете себя уютно, ложась в постель, и вам не понадобится накладывать слишком много тяжелых слоев", — утверждает Фиби.

Контролируйте влажность

Из-за влажной осенней погоды многие сушат одежду в помещении, но это выпускает лишнюю влагу в воздух, из-за чего спальня может казаться еще холоднее.

Эксперт предлагает простое решение: "Осушитель воздуха — это еще одно легкое средство, которое может существенно повлиять на то, насколько теплой будет казаться ваша спальня в течение ночи".

