Жінка назвала 8 способів грітися всю ніч, не вмикаючи опалення

Жінка тримає руку на батареї
Експертка розказала, як зігрітися без опалення

З настанням холодів і зростанням цін на енергоносії багато хто відтягує час до ввімкнення опалення. Втім, занадто низька температура заважає заснути. Експертка назвала кілька способів, як з цим впоратися.

Щоб знайти ідеальний баланс, експертка зі сну Фібі Стріт, менеджерка Pretty You London, поділилася вісьмома практичними порадами, як краще зігрітися у прохолодну осінню пору. Про це пише видання The Sun.

Зігрійте ліжко, а не кімнату

Може здатися, що чим тепліша спальня, тим краще, але дослідження показують, що оптимальна температура для засинання становить приблизно 16–18 C.

"Секрет полягає в тому, щоб зігріти себе, але зберегти прохолоду в спальні. Покладіть у ліжко грілку або увімкніть електроковдру за десять хвилин до того, як лягати. Це зігріє простирадла і допоможе вам розслабитися, запобігаючи перегріву вночі через занадто теплу кімнату", — пояснює Фібі Стріт.

Тримайте в теплі руки та ноги

Експертка наголошує, що кінцівки відіграють ключову роль у регуляції температури тіла під час сну.

Жінка в ковдрі
Краще використовувати легкі ковдри
Фото: Unplash

Стріт зазначає: "Ваші руки та ноги містять тисячі судин, які розширюються для вивільнення тепла, коли вам потрібно охолонути, і звужуються для збереження тепла. Це означає, що, зігріваючи їх, ви допомагаєте тілу регулювати загальну температуру. Допоможуть шкарпетки, грілка в ногах або навіть розтирання рук перед сном, щоб активізувати кровообіг".

Використовуйте легкі ковдри

Загорнутися в надзвичайно товсту ковдру — поширена помилка. Одна товста ковдра затримує тепло і вологу, що призведе до швидкого засинання, але й до пробудження від спеки та поту.

"Обирайте легкі, повітропроникні ковдри, які можна легко регулювати. Наприклад, ковдру з додатковим дихаючим пледом зверху — це дасть вам можливість додавати або знімати тепло протягом ночі", — каже експертка.

Обирайте тканини з терморегуляцією

Синтетика може здатися теплою спочатку, але вона затримує тепло і не дає шкірі дихати. Це призводить до перегріву і потовиділення, а потім до охолодження, що порушує сон.

"Бамбукові волокна мають структуру, яка пропускає повітря, але зберігає достатньо тепла. Вони також швидко відводять зайву вологу. Якщо ви вирішите інвестувати у нову постіль, подумайте про перехід на бамбук. Це може бути дорожче, але така білизна краще переться, служить довше і регулює температуру в будь-яку пору року", — каже Стріт.

Правильно підберіть нічний одяг

Вибір піжами не менш важливий, ніж вибір постільної білизни.

Експертка пояснює: "Товсті флісові та зимові комплекти можуть здаватися затишними, але вони затримують тепло та піт, що може змусити вас прокинутися пізніше вночі. Натуральні, дихаючі тканини, як-от бамбук, пропускають повітря та відводять вологу, водночас зберігаючи достатньо тепла для засинання. Легкі комплекти з довгими рукавами зігріють вас без відчуття задухи".

Закрийте протяги

Прохолода у кімнаті корисна, але холодний протяг, що пробирає тіло о третій ночі, — ні. Тому переконайтеся, що вікна щільно зачинені, або просто відсуньте ліжко від очевидних місць, звідки тягне холодом".

Руки на батареї
У кімнаті не повинно бути протягів
Фото: Getty Images

Прийміть теплий душ перед сном

Тепла (не гаряча) ванна або душ перед сном допомагає двома способами.

"По-перше, ви зігріваєтесь і не лягаєте спати, відчуваючи, що мерзнете. По-друге, коли ваше тіло охолоджується після душу, це запускає падіння внутрішньої температури, що сигналізує мозку про необхідність спати. Ви відчуєте себе затишно, лягаючи в ліжко, і вам не знадобиться накладати занадто багато важких шарів", — стверджує Фібі.

Контролюйте вологість

Через вологу осінню погоду багато хто сушить одяг у приміщенні, але це випускає зайву вологу в повітря, через що спальня може здаватися ще холоднішою.

Експертка пропонує просте рішення: "Осушувач повітря — це ще один легкий засіб, який може суттєво вплинути на те, наскільки теплою здаватиметься ваша спальня протягом ночі".

