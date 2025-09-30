Жінка назвала 8 способів грітися всю ніч, не вмикаючи опалення

З настанням холодів і зростанням цін на енергоносії багато хто відтягує час до ввімкнення опалення. Втім, занадто низька температура заважає заснути. Експертка назвала кілька способів, як з цим впоратися.

Related video

Щоб знайти ідеальний баланс, експертка зі сну Фібі Стріт, менеджерка Pretty You London, поділилася вісьмома практичними порадами, як краще зігрітися у прохолодну осінню пору. Про це пише видання The Sun.

Зігрійте ліжко, а не кімнату

Може здатися, що чим тепліша спальня, тим краще, але дослідження показують, що оптимальна температура для засинання становить приблизно 16–18 C.

"Секрет полягає в тому, щоб зігріти себе, але зберегти прохолоду в спальні. Покладіть у ліжко грілку або увімкніть електроковдру за десять хвилин до того, як лягати. Це зігріє простирадла і допоможе вам розслабитися, запобігаючи перегріву вночі через занадто теплу кімнату", — пояснює Фібі Стріт.

Тримайте в теплі руки та ноги

Експертка наголошує, що кінцівки відіграють ключову роль у регуляції температури тіла під час сну.

Краще використовувати легкі ковдри Фото: Unplash

Стріт зазначає: "Ваші руки та ноги містять тисячі судин, які розширюються для вивільнення тепла, коли вам потрібно охолонути, і звужуються для збереження тепла. Це означає, що, зігріваючи їх, ви допомагаєте тілу регулювати загальну температуру. Допоможуть шкарпетки, грілка в ногах або навіть розтирання рук перед сном, щоб активізувати кровообіг".

Використовуйте легкі ковдри

Загорнутися в надзвичайно товсту ковдру — поширена помилка. Одна товста ковдра затримує тепло і вологу, що призведе до швидкого засинання, але й до пробудження від спеки та поту.

"Обирайте легкі, повітропроникні ковдри, які можна легко регулювати. Наприклад, ковдру з додатковим дихаючим пледом зверху — це дасть вам можливість додавати або знімати тепло протягом ночі", — каже експертка.

Обирайте тканини з терморегуляцією

Синтетика може здатися теплою спочатку, але вона затримує тепло і не дає шкірі дихати. Це призводить до перегріву і потовиділення, а потім до охолодження, що порушує сон.

"Бамбукові волокна мають структуру, яка пропускає повітря, але зберігає достатньо тепла. Вони також швидко відводять зайву вологу. Якщо ви вирішите інвестувати у нову постіль, подумайте про перехід на бамбук. Це може бути дорожче, але така білизна краще переться, служить довше і регулює температуру в будь-яку пору року", — каже Стріт.

Правильно підберіть нічний одяг

Вибір піжами не менш важливий, ніж вибір постільної білизни.

Експертка пояснює: "Товсті флісові та зимові комплекти можуть здаватися затишними, але вони затримують тепло та піт, що може змусити вас прокинутися пізніше вночі. Натуральні, дихаючі тканини, як-от бамбук, пропускають повітря та відводять вологу, водночас зберігаючи достатньо тепла для засинання. Легкі комплекти з довгими рукавами зігріють вас без відчуття задухи".

Закрийте протяги

Прохолода у кімнаті корисна, але холодний протяг, що пробирає тіло о третій ночі, — ні. Тому переконайтеся, що вікна щільно зачинені, або просто відсуньте ліжко від очевидних місць, звідки тягне холодом".

У кімнаті не повинно бути протягів Фото: Getty Images

Прийміть теплий душ перед сном

Тепла (не гаряча) ванна або душ перед сном допомагає двома способами.

"По-перше, ви зігріваєтесь і не лягаєте спати, відчуваючи, що мерзнете. По-друге, коли ваше тіло охолоджується після душу, це запускає падіння внутрішньої температури, що сигналізує мозку про необхідність спати. Ви відчуєте себе затишно, лягаючи в ліжко, і вам не знадобиться накладати занадто багато важких шарів", — стверджує Фібі.

Контролюйте вологість

Через вологу осінню погоду багато хто сушить одяг у приміщенні, але це випускає зайву вологу в повітря, через що спальня може здаватися ще холоднішою.

Експертка пропонує просте рішення: "Осушувач повітря — це ще один легкий засіб, який може суттєво вплинути на те, наскільки теплою здаватиметься ваша спальня протягом ночі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Надін Донелон уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ. Жінка твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

Крім того, ми розповідали про Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.

Одна кмітлива господиня поділилася на Reddit порадою, як зігрітися зимовими вечорами, не вмикаючи опалення та обігрівачі.