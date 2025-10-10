"У хаті тепло, розпалюється легко": українка розказала, як гріється пічкою (відео)
У соцмережах набирає популярності відео, де користувачка ділиться власним способом опалення будинку звичайною подовою піччю. Авторка демонструє, що навіть без сучасних систем можна підтримувати комфортне тепло в хаті.
За словами жінки, така піч розпалюється швидко й довго зберігає жар. Про те, як розпалює її, вона розповіла в TikTok в акаунті selo_story2.
"В хаті тепло, розпалюється легко. Вранці встаєш — а жар ще є, можна просто підкинути дрова", — розповідає жінка.
Вона радить рівно складати поліна — так, каже, дров вміщується більше. Спочатку використовує великі, потім менші за розміром, а зверху — сухі гілочки для легшого розпалювання. Додає також спеціальний картон.
Ще один секрет — використання балончика для розпалювання: ним вона підпалює дрова через отвори у дверцятах печі.
Реакції людей
Такі лайфхаки стають дедалі популярнішими серед мешканців українських сіл і приватних будинків. Користувачі TikTok активно коментують відео, дякують за практичні поради та діляться власним досвідом опалення старими печами:
- "Як пічник кажу: супер. Тільки візьміть старе деко і поставте під дверкою. Якщо випаде жар, щоб не було пожежі";
- "Цих дров, що ви наложили в цю грубу, мені хватило би на два рази витопити";
- "Техніка безпеки — перш за все! На підлозі під дверцятами треба покласти залізний лист. А взагалі Ви молодець!";
- "Я можу з вами поділитися лайфхаком: якщо дрова сухі, то вимочіть їх у воді, тоді дрова горять, але довше і менше треба";
- "Я навіть на дачі піч обклала кахельною плиткою, а тут житлове приміщення, це легко і красиво буде, я не плиточниця, але все вийшло".
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Жінка назвала 8 способів грітися всю ніч, не вмикаючи опалення.
- Про топ 5 малопотужних обігрівачів для дому та квартири у 2025 році.
Крім того, господиня поділилася на Reddit і розказала про хитрість, як зігрітися за копійки без опалення та обігрівача.