"У хаті тепло, розпалюється легко": українка розказала, як гріється пічкою (відео)

У соцмережах набирає популярності відео, де користувачка ділиться власним способом опалення будинку звичайною подовою піччю. Авторка демонструє, що навіть без сучасних систем можна підтримувати комфортне тепло в хаті.

За словами жінки, така піч розпалюється швидко й довго зберігає жар. Про те, як розпалює її, вона розповіла в TikTok в акаунті selo_story2.

"В хаті тепло, розпалюється легко. Вранці встаєш — а жар ще є, можна просто підкинути дрова", — розповідає жінка.

Вона радить рівно складати поліна — так, каже, дров вміщується більше. Спочатку використовує великі, потім менші за розміром, а зверху — сухі гілочки для легшого розпалювання. Додає також спеціальний картон.

Ще один секрет — використання балончика для розпалювання: ним вона підпалює дрова через отвори у дверцятах печі.

Такі лайфхаки стають дедалі популярнішими серед мешканців українських сіл і приватних будинків. Користувачі TikTok активно коментують відео, дякують за практичні поради та діляться власним досвідом опалення старими печами:

"Як пічник кажу: супер. Тільки візьміть старе деко і поставте під дверкою. Якщо випаде жар, щоб не було пожежі";

"Цих дров, що ви наложили в цю грубу, мені хватило би на два рази витопити";

"Техніка безпеки — перш за все! На підлозі під дверцятами треба покласти залізний лист. А взагалі Ви молодець!";

"Я можу з вами поділитися лайфхаком: якщо дрова сухі, то вимочіть їх у воді, тоді дрова горять, але довше і менше треба";

"Я навіть на дачі піч обклала кахельною плиткою, а тут житлове приміщення, це легко і красиво буде, я не плиточниця, але все вийшло".

