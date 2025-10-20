Как обогреть дом без воды, газа и света: подробно о работе солнечных коллекторов (фото, видео)

Солнечное отопление основано на использовании тепловой энергии солнца для нагрева воздуха или воды, чтобы обогреть дом. О том, как работает такая система рассказали специалисты компании ShopSolar.

Система отопления "на солнечных панелях" может заменить любую другую систему отопления в доме. Пользователю понадобится коллектор для сбора энергии и работы системы, а также бак для хранения тепла, говорится в блоге канадской компании по продаже и установке фотоэлементов ShopSolar

Солнечные коллекторы и панели: в чем разница

Солнечный коллектор отличается от солнечной панели. И об этом важно знать, акцентируют эксперты. Панели преобразуют энергию солнца в электричество. Благодаря инвертору затем можно использовать добытую электроэнергию для питания всех приборов и систем дома.

Коллектор же поглощает солнечное тепло. Он подключен к трубке, наполненной воздухом и водой, и эта трубка — ключевой элемент системы солнечного отопления. Вакуумные трубчатые коллекторы наиболее эффективны, поскольку имеют большую площадь поверхности и, следовательно, могут собирать больше тепла для передачи в систему.

В чем разница между солнечным коллектором и солнечной панелью

Трубка, подключенная к солнечному коллектору, содержит смесь, специально разработанную для теплопроводности, и это тепло затем направляется в резервуар для хранения энергии. После того, как это тепло собрано, его можно либо хранить, либо выводить в атмосферу, либо закачивать в дом. В зависимости от потребностей, можно выбрать либо систему вентиляции, либо систему водопровода, или объединить их.

При установке системы солнечного отопления необходимо учесть, сколько солнечных коллекторов понадобится. Большинству домохозяйств, отмечают специалисты, требуется от 3 до 5, чтобы собрать достаточно тепла для надлежащего обогрева дома. Количество необходимых солнечных коллекторов зависит от размера дома.

Накопительный бак для солнечной энергии

Накопительный бак — еще одна важная часть системы солнечного отопления. После того, как солнечное тепло собрано, нужно его сохранить. Вот тут и понадобится такой бак. Он имеет специальную изоляцию, позволяющую сохранять собранное тепло.

Солнечные коллекторы с баком

Важно, чтобы бак был правильного размера. Если он слишком мал, то не сможет хранить всю накопленную тепловую энергию. Если он слишком велик, то будет недостаточно теплоизолирован, и будет сложно поддерживать тепло в доме на нужном уровне. Нужно четко рассчитать его объем еще на стадии проектирования системы, говорят специалисты.

Как использовать солнечное отопление в доме

Существует множество способов подключения солнечного отопления. Два основных — это вентиляция или теплый пол. Эксперты рассмотрели оба варианта.

Система вентиляции

В системе вентиляции горячий воздух циркулирует в воздушном резервуаре, который нагнетает горячий воздух в комнату. Труба, являющаяся частью тепловой системы, нагревает воздух в баке, используя только солнечный свет. Она содержит жидкость, часто воду или нетоксичный антифриз, которая проводит тепло и согревает воздух. Нагретый воздух затем подается в комнаты, или же может храниться в баке-аккумуляторе, как уже было рассказано выше.

Система вентиляции для отопления дома Фото: shopsolarkits.com

Система использует существующие вентиляционные отверстия в доме и может заменить или дополнить центральное отопление.

Система "теплый пол"

Один из основных способов использования солнечного тепла — обогрев грунта, когда под полом циркулирует теплая вода, чтобы нагреть его. Это можно реализовать с помощью традиционных систем отопления, но гораздо более экономично, если всю работу по нагреву воды возьмет на себя солнце.

Другой вариант — водяные плинтусы. Они устанавливаются ближе к земле и требуют более горячей воды для поддержания комфортной температуры пола. Однако такая система обходится дороже, подчеркивают авторы.

Система "теплый пол" - все комплектующие Фото: shopsolarkits.com

"Несмотря на некоторые первоначальные затраты, экономия от перехода на солнечную энергию для многих людей более чем оправдана. Если вас интересует солнечное отопление, вы можете подумать об установке солнечной системы в качестве дополнения к системе электроснабжения", — говорится в материале.

Преимущества и недостатки солнечного отопления

Солнечное отопление может стать отличным способом сократить расходы на электроэнергию, особенно зимой. Следует знать, что инвестиции в такой тип отопления могут стать хорошим долгосрочным решением.

Солнечное отопление является гораздо более экологичным способом обогрева. Использование газа для центрального отопления или электрических обогревателей потребляет значительное количество ископаемого топлива и наносит вред окружающей среде. А в украинских реалиях солнечная энергия буквально спасает жителей страны, энергетическую инфраструктуру которой постоянно атакуют ВС РФ.

Солнце — это бесплатный ресурс, которым люди пользуются недостаточно. Солнечное отопление также является более естественным способом поддержания комфортной температуры в доме круглый год.

Инвестиции в солнечное отопление могут быть дорогостоящими на начальном этапе, и экономия будет заметна далеко не сразу.

Ранее мы сообщали о том, как отапливать дом в Украине без горячей воды и света. Газовые обогреватели могут стать настоящим спасением во время блэкаутов и веерных отключений в Украине, когда энергетические системы не работают, а в домах украинцев холодно. Фокус рассказывает, как правильно выбрать газовые обогреватели, как ими пользоваться и сколько они стоят.