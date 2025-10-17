Как отапливать дом в Украине без горячей воды и света: какие обогреватели помогут (фото)
Газовые обогреватели могут стать настоящим спасением во время блэкаутов и веерных отключений в Украине, когда энергетические системы не работают, а в домах украинцев холодно. Фокус рассказывает, как правильно выбрать газовые обогреватели, как ими пользоваться и сколько они стоят.
ВС РФ наносят прицельные удары по объектам украинской энергетики. Зима не за горами, и россияне добиваются того, чтобы она была максимально сложной для жителей Украины. Однако если исчез свет и пропала горячая вода, можно использовать альтернативные источники тепла. Фокус расскажет о газовых обогревателях для дома.
Сразу отметим, что газовые обогреватели требуют вентиляции воздуха, поэтому окно в помещении должно быть приоткрыто. Дело в том, что эти устройства выделяют угарный газ, диоксид азота и водяной пар, сжигая кислород в помещении, что очень вредно для человека — можно задохнуться. По этой же причине не стоит оставлять обогреватель без присмотра, особенно ночью.
Портативный газовый обогреватель Happy Home YC-808B
Этот обогреватель располагает керамической пластиной, от которой непосредственно исходит тепло. Источником тепла является газ бутан, содержащийся в баллоне-картридже (его можно заменить). Модель позиционируется как туристический обогреватель, поэтому имеет компактный корпус, вес 2,5 кг, ручку для переноски. Есть также функция регулировки тепла.
Когда устройство работает, керамическая плита становится ярко-красной, но если его выключить, она мгновенно побледнеет. Для выключения прибора нужно поднять рычаг, находящийся внизу слева. Чтобы уменьшить расход газа, стоит покрутить ручку регулировки в обратную сторону.
Производитель заявляет, что максимальное потребление газа достигает 90 грамм в час (1,3 кВт), но если расход бутана экономить, то китайский прибор проработает 4 – 5 часов.
- На украинских маркетплейсах газовый обогреватель продается по цене 1450 грн.
Портативный газовый обогреватель STARCAMP HX-1000G
Обогреватель имеет газогорелочный блок, теплоотражающий экран и систему регулировки подачи пропан-бутана. Его можно использовать в помещениях, в палатках, на открытом воздухе. Устройство также работает в качестве плиты, позволяя разогреть еду, вскипятить воду.
Расход топлива составляет 80 г/час, а мощность — 2000 Вт. Устройство имеет баллоны, которые легко самостоятельно заменить.
Согласно отзывам пользователей на сайте "Розетка", такой газовый обогреватель "очень выручает, когда нужно прогреть помещение. Крутое решение при отключении света — может обеспечить прогрев помещения, и чтобы что-то приготовить".
- Цена обогревателя составляет 2099 грн.
Газовый инфракрасный портативный обогреватель AXXIS
Инфракрасный керамический обогреватель имеет мощность 1,7 кВт. Он способен эффективно обогреть комнату, а также быстро приготовить или разогреть еду, поэтому будет полезен тем, у кого установлены электрические плиты.
Устройство располагает функцией "холодный пуск", обеспечивающей плавный запуск в прохладных помещениях, что делает обогреватель удобным для разных условий. Компактные габариты и простота подключения газовых баллонов делают обогреватель незаменимым как в полевых, так и в домашних условиях,
Портативный газовый обогреватель стоит использовать в проветриваемых или вентилируемых помещениях, чтобы иметь возможность безопасно и быстро обогреть комнату или приготовить еду.
- Стоимость модели составляет 2277 грн.
Ранее мы сообщали, что из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы. Фокус выбрал три модели обогревателей, которые пользуются популярностью среди украинцев.