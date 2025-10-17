Как отапливать дом в Украине без горячей воды и света: какие обогреватели помогут (фото)

Газовые обогреватели могут стать настоящим спасением во время блэкаутов и веерных отключений в Украине, когда энергетические системы не работают, а в домах украинцев холодно. Фокус рассказывает, как правильно выбрать газовые обогреватели, как ими пользоваться и сколько они стоят.

ВС РФ наносят прицельные удары по объектам украинской энергетики. Зима не за горами, и россияне добиваются того, чтобы она была максимально сложной для жителей Украины. Однако если исчез свет и пропала горячая вода, можно использовать альтернативные источники тепла. Фокус расскажет о газовых обогревателях для дома.

Сразу отметим, что газовые обогреватели требуют вентиляции воздуха, поэтому окно в помещении должно быть приоткрыто. Дело в том, что эти устройства выделяют угарный газ, диоксид азота и водяной пар, сжигая кислород в помещении, что очень вредно для человека — можно задохнуться. По этой же причине не стоит оставлять обогреватель без присмотра, особенно ночью.

Портативный газовый обогреватель Happy Home YC-808B

Этот обогреватель располагает керамической пластиной, от которой непосредственно исходит тепло. Источником тепла является газ бутан, содержащийся в баллоне-картридже (его можно заменить). Модель позиционируется как туристический обогреватель, поэтому имеет компактный корпус, вес 2,5 кг, ручку для переноски. Есть также функция регулировки тепла.

Портативный газовый обогреватель Happy Home YC-808B Фото: rozetka.ua

Когда устройство работает, керамическая плита становится ярко-красной, но если его выключить, она мгновенно побледнеет. Для выключения прибора нужно поднять рычаг, находящийся внизу слева. Чтобы уменьшить расход газа, стоит покрутить ручку регулировки в обратную сторону.

Производитель заявляет, что максимальное потребление газа достигает 90 грамм в час (1,3 кВт), но если расход бутана экономить, то китайский прибор проработает 4 – 5 часов.

На украинских маркетплейсах газовый обогреватель продается по цене 1450 грн.

Портативный газовый обогреватель STARCAMP HX-1000G

Обогреватель имеет газогорелочный блок, теплоотражающий экран и систему регулировки подачи пропан-бутана. Его можно использовать в помещениях, в палатках, на открытом воздухе. Устройство также работает в качестве плиты, позволяя разогреть еду, вскипятить воду.

Портативный газовый обогреватель STARCAMP HX-1000G Фото: STARCAMP

Расход топлива составляет 80 г/час, а мощность — 2000 Вт. Устройство имеет баллоны, которые легко самостоятельно заменить.

Согласно отзывам пользователей на сайте "Розетка", такой газовый обогреватель "очень выручает, когда нужно прогреть помещение. Крутое решение при отключении света — может обеспечить прогрев помещения, и чтобы что-то приготовить".

Цена обогревателя составляет 2099 грн.

Газовый инфракрасный портативный обогреватель AXXIS

Инфракрасный керамический обогреватель имеет мощность 1,7 кВт. Он способен эффективно обогреть комнату, а также быстро приготовить или разогреть еду, поэтому будет полезен тем, у кого установлены электрические плиты.

Газовый инфракрасный портативный обогреватель AXXIS Фото: AXXIS

Устройство располагает функцией "холодный пуск", обеспечивающей плавный запуск в прохладных помещениях, что делает обогреватель удобным для разных условий. Компактные габариты и простота подключения газовых баллонов делают обогреватель незаменимым как в полевых, так и в домашних условиях,

Портативный газовый обогреватель стоит использовать в проветриваемых или вентилируемых помещениях, чтобы иметь возможность безопасно и быстро обогреть комнату или приготовить еду.

Стоимость модели составляет 2277 грн.

Ранее мы сообщали, что из-за малых запасов газа накануне отопительного сезона у жителей ряда городов Украины может возникнуть потребность в альтернативных системах отопления, таких как конверторные обогреватели, масляные обогреватели или тепловентиляторы. Фокус выбрал три модели обогревателей, которые пользуются популярностью среди украинцев.