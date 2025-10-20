Як опалювати будинок в Україні без гарячої води та світла: які джерела тепла допоможуть (фото)

Газові обігрівачі можуть стати справжнім порятунком під час блекаутів і віялових відключень в Україні, коли енергетичні системи не працюють, а в будинках українців холодно. Фокус розповідає, як правильно вибрати газові обігрівачі, як ними користуватися і скільки вони коштують.

ЗС РФ завдають прицільних ударів по об'єктах української енергетики. Зима не за горами, і росіяни домагаються того, щоб вона була максимально складною для жителів України. Однак якщо зникло світло і пропала гаряча вода, можна використовувати альтернативні джерела тепла. Фокус розповість про газові обігрівачі для дому.

Одразу зазначимо, що газові обігрівачі потребують вентиляції повітря, тому вікно в приміщенні має бути прочинене. Річ у тім, що ці пристрої виділяють чадний газ, діоксид азоту і водяну пару, спалюючи кисень у приміщенні, що дуже шкідливо для людини — можна задихнутися. З цієї ж причини не варто залишати обігрівач без нагляду, особливо вночі.

Портативний газовий обігрівач Happy Home YC-808B

Цей обігрівач має керамічну пластину, від якої безпосередньо виходить тепло. Джерелом тепла є газ бутан, що міститься в балоні-картриджі (його можна замінити). Модель позиціонується як туристичний обігрівач, тому має компактний корпус, вагу 2,5 кг, ручку для перенесення. Є також функція регулювання тепла.

Портативний газовий обігрівач Happy Home YC-808B Фото: rozetka.ua

Коли пристрій працює, керамічна плита стає яскраво-червоною, але якщо його вимкнути, вона миттєво зблідне. Для вимкнення приладу потрібно підняти важіль, що знаходиться внизу зліва. Щоб зменшити витрату газу, варто покрутити ручку регулювання у зворотний бік.

Виробник заявляє, що максимальне споживання газу досягає 90 грам на годину (1,3 кВт), але якщо витрату бутану економити, то китайський прилад пропрацює 4 — 5 годин.

На українських маркетплейсах газовий обігрівач продається за ціною 1450 грн.

Портативний газовий обігрівач STARCAMP HX-1000G портативний газовий обігрівач

Обігрівач має газопальниковий блок, тепловідбивний екран і систему регулювання подачі пропан-бутану. Його можна використовувати в приміщеннях, у наметах, на відкритому повітрі. Пристрій також працює як плита, даючи змогу розігріти їжу, закип'ятити воду.

Портативний газовий обігрівач STARCAMP HX-1000G портативний газовий обігрівач Фото: STARCAMP

Витрата палива становить 80 г/год, а потужність — 2000 Вт. Пристрій має балони, які легко самостійно замінити.

Згідно з відгуками користувачів на сайті "Розетка", такий газовий обігрівач "дуже виручає, коли потрібно прогріти приміщення. Круте рішення при відключенні світла — може забезпечити прогрів приміщення, і щоб щось приготувати".

Ціна обігрівача становить 2099 грн.

Газовий інфрачервоний портативний обігрівач AXXIS

Інфрачервоний керамічний обігрівач має потужність 1,7 кВт. Він здатний ефективно обігріти кімнату, а також швидко приготувати або розігріти їжу, тому буде корисний тим, у кого встановлені електричні плити.

Газовий інфрачервоний портативний обігрівач AXXIS Фото: AXXIS

Пристрій має функцію "холодний пуск", що забезпечує плавний запуск у прохолодних приміщеннях, що робить обігрівач зручним для різних умов. Компактні габарити і простота підключення газових балонів роблять обігрівач незамінним як у польових, так і в домашніх умовах,

Портативний газовий обігрівач варто використовувати в провітрюваних або вентильованих приміщеннях, щоб мати змогу безпечно і швидко обігріти кімнату або приготувати їжу.

Вартість моделі становить 2277 грн.

Раніше ми повідомляли, що через малі запаси газу напередодні опалювального сезону у мешканців низки міст України може виникнути потреба в альтернативних системах опалення, як-от конверторні обігрівачі, масляні обігрівачі або тепловентилятори. Фокус вибрав три моделі обігрівачів, які користуються популярністю серед українців.