Як обігріти будинок без води, газу і світла: детально про роботу сонячних колекторів (фото, відео)

Сонячне опалення засноване на використанні теплової енергії сонця для нагріву повітря або води, щоб обігріти будинок. Про те, як працює така система розповіли фахівці компанії ShopSolar.

Система опалення "на сонячних панелях" може замінити будь-яку іншу систему опалення в будинку. Користувачеві знадобиться колектор для збору енергії та роботи системи, а також бак для зберігання тепла, ідеться в блозі канадської компанії з продажу та встановлення фотоелементів ShopSolar.

Сонячні колектори та панелі: у чому різниця

Сонячний колектор відрізняється від сонячної панелі. І про це важливо знати, акцентують експерти. Панелі перетворюють енергію сонця на електрику. Завдяки інвертору потім можна використовувати видобуту електроенергію для живлення всіх приладів і систем будинку.

Колектор же поглинає сонячне тепло. Він підключений до трубки, наповненої повітрям і водою, і ця трубка — ключовий елемент системи сонячного опалення. Вакуумні трубчасті колектори найефективніші, оскільки мають більшу площу поверхні і, отже, можуть збирати більше тепла для передачі в систему.

У чому різниця між сонячним колектором і сонячною панеллю

Трубка, підключена до сонячного колектора, містить суміш, спеціально розроблену для теплопровідності, і це тепло потім спрямовується в резервуар для зберігання енергії. Після того, як це тепло зібрано, його можна або зберігати, або виводити в атмосферу, або закачувати в будинок. Залежно від потреб, можна вибрати або систему вентиляції, або систему водопроводу, або об'єднати їх.

Під час встановлення системи сонячного опалення необхідно врахувати, скільки сонячних колекторів знадобиться. Більшості домогосподарств, зазначають фахівці, потрібно від 3 до 5, щоб зібрати достатньо тепла для належного обігріву будинку. Кількість необхідних сонячних колекторів залежить від розміру будинку.

Накопичувальний бак для сонячної енергії

Накопичувальний бак — ще одна важлива частина системи сонячного опалення. Після того, як сонячне тепло зібрано, потрібно його зберегти. Ось тут і знадобиться такий бак. Він має спеціальну ізоляцію, що дає змогу зберігати зібране тепло.

Сонячні колектори з баком

Важливо, щоб бак був правильного розміру. Якщо він занадто малий, то не зможе зберігати всю накопичену теплову енергію. Якщо він занадто великий, то буде недостатньо теплоізольований, і буде складно підтримувати тепло в будинку на потрібному рівні. Потрібно чітко розрахувати його обсяг ще на стадії проектування системи, кажуть фахівці.

Як використовувати сонячне опалення в будинку

Існує безліч способів підключення сонячного опалення. Два основних — це вентиляція або тепла підлога. Експерти розглянули обидва варіанти.

Система вентиляції

У системі вентиляції гаряче повітря циркулює в повітряному резервуарі, який нагнітає гаряче повітря в кімнату. Труба, що є частиною теплової системи, нагріває повітря в баку, використовуючи тільки сонячне світло. Вона містить рідину, часто воду або нетоксичний антифриз, яка проводить тепло і зігріває повітря. Нагріте повітря потім подається в кімнати, або ж може зберігатися в баку-акумуляторі, як уже було розказано вище.

Система вентиляції для опалення будинку Фото: shopsolarkits.com

Система використовує наявні вентиляційні отвори в будинку і може замінити або доповнити центральне опалення.

Система "тепла підлога"

Один з основних способів використання сонячного тепла — обігрів ґрунту, коли під підлогою циркулює тепла вода, щоб нагріти його. Це можна реалізувати за допомогою традиційних систем опалення, але набагато економічніше, якщо всю роботу з нагрівання води візьме на себе сонце.

Інший варіант — водяні плінтуси. Вони встановлюються ближче до землі і потребують більш гарячої води для підтримки комфортної температури підлоги. Однак така система обходиться дорожче, підкреслюють автори.

Система "тепла підлога" — всі комплектуючі Фото: shopsolarkits.com

"Незважаючи на деякі початкові витрати, економія від переходу на сонячну енергію для багатьох людей більш ніж виправдана. Якщо вас цікавить сонячне опалення, ви можете подумати про встановлення сонячної системи як доповнення до системи електропостачання", — йдеться в матеріалі.

Переваги та недоліки сонячного опалення

Сонячне опалення може стати чудовим способом скоротити витрати на електроенергію, особливо взимку. Слід знати, що інвестиції в такий тип опалення можуть стати хорошим довгостроковим рішенням.

Сонячне опалення є набагато більш екологічним способом обігріву. Використання газу для центрального опалення або електричних обігрівачів споживає значну кількість викопного палива та завдає шкоди навколишньому середовищу. А в українських реаліях сонячна енергія буквально рятує жителів країни, енергетичну інфраструктуру якої постійно атакують ЗС РФ.

Сонце — це безкоштовний ресурс, яким люди користуються недостатньо. Сонячне опалення також є більш природним способом підтримання комфортної температури в будинку цілий рік.

Інвестиції в сонячне опалення можуть бути дорогими на початковому етапі, і економія буде помітна далеко не відразу.

