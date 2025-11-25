Відключення світла після війни: як довго діятимуть графіки для українців (відео)

На відновлення енергетичних об'єктів України навіть у разі припинення війни піде не один рік, оскільки інфраструктура дуже сильно постраждала від ракетно-дронових атак ЗС РФ.

Це відіб'ється і на споживачах, які з нетерпінням чекають, коли перестануть діяти графіки погодинних або аварійних відключень світла. Однак директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає в коментарі Новини.LIVE, що на відновлення комфортного режиму енергозабезпечення піде багато часу.

"Загалом для відновлення системи знадобиться років 7-8. А так, щоб не обмежувати людей кардинально — десь від 6 до 10 тижнів, щоб вийти на якийсь нормальний режим енергопостачання", — озвучив він післявоєнні перспективи, додавши, що це щонайменше без великих відключень.

Харченко підкреслив, що люди зможуть отримувати електрику, але час від часу відключення відбуватимуться. Цей період може зайняти від шести до 12 місяців.

Особливо не обійтися без цього в період морозів, а також періоди літньої спеки, коли в будинках і квартирах масово вмикаються кондиціонери, обігрівачі тощо.

"Є певні умови, які будуть обмежувати. На жаль, енергетика суттєво постраждала", — констатує він.

Зі свого боку народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк раніше заявляв, що графіки відключення діятимуть до кінця опалювального сезону.

За його словами, планові обмеження електропостачання залишаються вимушеним заходом зі стабілізації енергомережі, а застосування графіків дає змогу збалансувати споживання й уникнути ризику аварій, що можуть статися в разі перевантаження системи.

Він додав, що відключення можуть відрізнятися залежно від регіону та рівня пошкоджень енергооб'єктів. У деяких областях фіксуються нові атаки на підстанції та лінії електропередач, через що відновлювальні роботи тривають безперервно.

Нагадаємо, ексміністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про великі перепади напруги через атаки РФ.

Також повідомлялося, що Національний банк України сказав про можливе підвищення тарифів на світло через відновлення енергосистеми.