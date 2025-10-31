Українців попередили про великі перепади напруги: виймайте все на ніч із розеток

Обстріли російською армією української енергетики, а особливо нещодавні удари по теплоелектростанціях у Ладижині, Бурштині та Добротворі красномовно говорять про те, що окупанти напередодні зими хочуть повністю знищити всю інфраструктуру, яка забезпечує українців теплом і світлом.

У Кремлі мають намір домогтися тотального блекауту в Україні, розбалансувати систему до стану, коли не зможуть працювати, зокрема й атомні станції, пояснив в інтерв'ю "Телеграфу" ексміністр палива та енергетики Іван Плачков.

Якщо енергосистема перестане бути єдиною, доведеться робити масштабніші та частіші відключення, каже він. Саме тому громадянам потрібно економити і газ, і електрику настільки, наскільки це можливо.

Крім того, варто готуватися до того, що електроенергія може бути вимкнена як на кілька годин, так і на добу-дві, на тиждень, поки енергетики не відновлять лінії, підстанції або генерацію.

"І особливо це актуально у великих містах, де є централізоване теплопостачання. Там проблема може бути саме з теплом", — підкреслює Плачков.

З огляду на ситуацію, коли об'єднана електросистема розділятиметься, не виключені великі перепади напруги.

"Тому дуже бажано електроприлади відключати з розетки — ті, що можна, — комп'ютери і все інше. І особливо небезпечні зарядні прилади, зарядні блоки — з великим перепадом напруги може статися все що завгодно, особливо, якщо вони неякісно зібрані — вони вибухають", — попередив колишній міністр.

Говорячи про те, якою буде прийдешня зима, Плачков не ходить кругом та навкруги:

"Ситуація не напружена, вона критична, навіть з елементами тривоги. Я не чую, не бачу пояснень з уряду... На мій погляд, треба готуватися, без паніки, без істерики, але до важкої зими варто бути готовим. Особливо жителям великих міст".

Плачков радить за можливості поїхати до родичів у села або райцентри, де є традиційне опалення, щоб перечекати найсуворіші холоди.

""Пункти незламності" в Києві всіх вмістять, але краще мати можливість виїхати. А щоб поїхати — треба, щоб бак був повний бензину, щоб були якісь продукти. Це жорстока війна, і я думаю, що росіяни намагатимуться використати цю зиму в повному обсязі", — упевнений гість редакції.

