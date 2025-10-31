Украинцев предупредили о больших перепадах напряжения: вынимайте все на ночь из розеток

Обстрелы российской армией украинской энергетики, а особенно недавние удары по теплоэлектростанциям в Ладыжине, Бурштыне и Добротворе красноречиво говорят о том, что оккупанты в преддверии зимы хотят полностью уничтожить всю инфраструктуру, которая обеспечивает украинцев теплом и светом.

В Кремле намерены добиться тотального блэкаута в Украине, разбалансировать систему до состояния, когда не смогут работать, в том числе и атомные станции, объяснил в интервью "Телеграфу" экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков.

Если энергосистема перестанет быть единой, придется делать более масштабные и более частые отключения, говорит он. Именно поэтому гражданам нужно экономить и газ, и электричество настолько, насколько это возможно.

Кроме того, стоит готовиться к тому, что электроэнергия может быть выключена как на несколько часов, так и на сутки-двое, на неделю, пока энергетики не восстановят линии, подстанции или генерацию.

"И особенно это актуально в крупных городах, где есть централизованное теплоснабжение. Там проблема может быть именно с теплом", – подчеркивает Плачков.

Учитывая ситуацию, когда объединенная электросистема будет разделяться, не исключены большие перепады напряжения.

"Поэтому очень желательно электроприборы отключать из розетки – те, что можно – компьютеры и все остальное. И особенно опасны зарядные приборы, зарядные блоки – с большим перепадом напряжения может произойти все что угодно, особенно, если они некачественно собраны – они взрываются", – предупредил бывший министр.

Говоря том, какой будет грядущая зима, Плачков не ходит вокруг и около:

"Ситуация не напряженная, она критична, даже с элементами тревоги. Я не слышу, не вижу объяснений из правительства… На мой взгляд, надо готовиться, без паники, без истерики, но к тяжелой зиме стоит быть готовым. Особенно жителям больших городов".

Плачков советует по возможности поехать к родственникам в села или райцентры, где есть традиционное отопление, чтобы переждать самые суровые холода.

""Пункты несокрушимости" в Киеве всех вместят, но лучше иметь возможность уехать. А чтобы поехать – надо, чтобы бак был полон бензина, чтобы были какие-то продукты. Это жестокая война, и я думаю, что россияне будут пытаться использовать эту зиму в полном объеме", – уверен гость редакции.

