Путин послал сигнал: зачем РФ атаковала Украину во время встречи Трампа и Си Цзиньпина

В ночь на 30 октября Россия осуществила новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены несколько теплоэлектростанций, в частности Бурштынская ТЭС, зафиксированы аварийные отключения по всей стране. Фокус выяснил, грозит ли это новыми блэкаутами и насколько готова энергосистема к повторным атакам зимой.

В ночь на 30 октября 2025 года российские объединенные силы нанесли массированный ракетно-дронный удар по территории Украины, поражая как гражданскую, так и критическую инфраструктуру. Сообщения свидетельствуют о значительных разрушениях, многочисленных пострадавших и аварийных ожиданиях в нескольких регионах страны.

РФ запустила более 650 дронов и 50 ракет, большинство из которых были сбиты, но часть достигла целей. Объектами поражения стали несколько крупных ТЭС: в частности Бурштынская ТЭС (город Бурштын, Ивано-Франковская обл.) — один из ключевых генераторов электроэнергии на западе Украины.

В то же время было зафиксировано повреждение оборудования группы ДТЭК — несколько теплоэлектростанций компании получили серьезные повреждения.

Министерство энергетики сообщило об аварийных отключениях электроэнергии по всей стране.

Массированный удар по энергетике 30 октября: последствия

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, нынешние удары по энергетике носят локальный характер и не грозят тотальным блэкаутом.

"Если мы четыре года выдерживаем — значит, есть запас прочности. Часть этого запаса обеспечивают атомные электростанции, а также гидроэлектростанции, построенные в советское время с учетом серьезных военных рисков", — говорит Фокусу эксперт.

Атомная энергетика дает существенный процент электроэнергии страны, тогда как тепловые электростанции больше работают на покрытие пиковых нагрузок и стабилизацию системы в моменты пиков потребления. Поэтому, говорит Снегирев, удары по тепловым или гидрообъектам дают локальные "перепады" и кратковременные сбои, но не уничтожают возможность общенационального энергообеспечения.

"Удары по ГЭС или отдельным ТЭС имеют частичный эффект — они создают локальные блэкауты, но не достигают цели общенационального блэкаута", — объясняет эксперт.

Кроме того, в Украине уже отработаны компенсационные механизмы: докупка электроэнергии в Европе, оперативные ремонты сетей и введены резервные сценарии.

Обстрел энергетики: политическое и психологическое измерения атак

По мнению Снегирева, главная цель массовых ударов — политическая. Россия, нанося удары "по всей стране", пытается послать сигнал внешним акторам (США, КНР) и внутри — украинскому обществу.

"Это наглядно демонстрирует: несмотря на международное давление, Россия сохраняет субъектность в своих решениях", — говорит аналитик.

Второй слой целевой логики — создание психологического давления на гражданское население и политическое руководство: холод, темнота, недовольство — и соответствующие нарративы типа "лучше плохой мир, чем такая война". Отдельная цель — подрыв работы украинского ВПК: многие логистические хабы и инфраструктура, обеспечивающие потребности сил обороны, сосредоточены на западе страны, и именно они часто становятся мишенью.

О возможности ударов по ядерным объектам и пассивности защиты энергетики

Снегирев отмечает, что в российском информационном пространстве циркулируют тезисы о якобы возможных ударах по атомным электростанциям Украины. По его мнению, удары по ядерным объектам — это скорее информационный фон для эскалации страха, а сами ГЭС и АЭС спроектированы с учетом очень жестких требований безопасности, даже во время военных действий.

"ГЭС строились по требованиям холодной войны — они могут выдерживать даже очень серьезные угрозы", — говорит эксперт.

Несмотря на это, Снегирев отмечает важность наличия эффективной пассивной системы защиты энергетических объектов. Он ставит под сомнение, где именно пошли средства на укрепление инфраструктуры и работают ли те "три уровня защиты", о которых отчитывались чиновники.

"Куда ушли миллиарды? Где три уровня? Были ли уголовные внедрения, или просто отчеты не соответствуют реальности — это нужно расследовать", — отмечает эксперт.

Какой будет зима в Украине?

Снегирев считает, что на сегодня угроза тотального блэкаута — минимальная. Есть запас прочности, есть резервные механизмы и возможность быстрых компенсаций. В то же время риски политического и психологического давления сохраняются: враг стремится ослабить доверие населения к власти и усложнить работу оборонной промышленности.

Эксперт призывает к прозрачности и проверке заявлений о предыдущих инвестициях в защиту инфраструктуры: общественный контроль, расследование использования средств и ревизия реальных возможностей системы позволят уменьшить уязвимости. Параллельно — держать готовность к оперативным ремонтам, искать возможности импорта энергии и усиливать логистику, которая поддерживает ВСУ.

"Самое главное — не только техническая устойчивость сети, но и пассивная система обороны энергетических объектов и прозрачность в вопросах инвестиций и защиты. Без этого даже имеющийся запас прочности можно легко свести на нет — из-за паники, неправильного управления или нецелевого использования ресурсов", — резюмирует Снегирев.

