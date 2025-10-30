Путін надіслав сигнал: навіщо РФ атакувала Україну під час зустрічі Трампа й Сі Цзіньпіна

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила новий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено кілька теплоелектростанцій, зокрема Бурштинську ТЕС, зафіксовано аварійні відключення по всій країні. Фокус з'ясував, чи загрожує це новими блекаутами та наскільки готова енергосистема до повторних атак узимку.

У ніч на 30 жовтня 2025 року російські об'єднані сили здійснили масований ракетно-дроновий удар по території України, вражаючи як цивільну, так і критичну інфраструктуру. Повідомлення свідчать про значні руйнування, численні постраждалі й аварійні очікування в кількох регіонах країни.

РФ запустила понад 650 дронів і 50 ракет, більшість з яких були збиті, але частина досягла цілей. Об'єктами враження стали кілька великих ТЕС: зокрема Бурштинська ТЕС (місто Бурштин, Івано-Франківська обл.) — один із ключових генераторів електроенергії на заході України.

Водночас було зафіксовано пошкодження обладнання групи ДТЕК — кілька теплоелектростанцій компанії зазнали серйозних ушкоджень.

Відео дня

Міністерство енергетики повідомило про аварійні відключення електроенергії по всій країні.

Масований удар по енергетиці 30 жовтня: наслідки

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, нинішні удари по енергетиці мають локальний характер і не загрожують тотальним блекаутом.

"Якщо ми чотири роки витримуємо — значить, є запас міцності. Частину цього запасу забезпечують атомні електростанції, а також гідроелектростанції, споруджені за радянських часів з урахуванням серйозних військових ризиків", — каже Фокусу експерт.

Атомна енергетика дає істотний відсоток електроенергії країни, тоді як теплові електростанції більше працюють на покриття пікових навантажень і стабілізацію системи в моменти піків споживання. Тому, каже Снєгирьов, удари по тепловим чи гідрооб'єктам дають локальні "перепади" й короткочасні збої, але не знищують можливість загальнонаціонального енергозабезпечення.

"Удари по ГЕС чи окремих ТЕС мають частковий ефект — вони створюють локальні блекаути, але не досягають мети загальнонаціонального блекауту", — пояснює експерт.

Крім того, в Україні вже відпрацьовані компенсаційні механізми: докупівля електроенергії в Європі, оперативні ремонти мереж і запроваджені резервні сценарії.

Обстріл енергетики: політичний та психологічний виміри атак

На думку Снєгирьова, головна мета масових ударів — політична. Росія, завдаючи ударів "по всій країні", намагається послати сигнал зовнішнім акторам (США, КНР) та всередині — українському суспільству.

"Це наочно демонструє: попри міжнародний тиск, Росія зберігає суб'єктність у своїх рішеннях", — каже аналітик.

Другий шар цільової логіки — створення психологічного тиску на цивільне населення й політичне керівництво: холод, темрява, незадоволення — і відповідні наративи типу "краще поганий мир, ніж така війна". Окрема мета — підрив роботи українського ВПК: багато логістичних хабів та інфраструктури, що забезпечують потреби сил оборони, зосереджені на заході країни, і саме вони часто стають мішенню.

Про можливість ударів по ядерних об'єктах та пасивність захисту енергетики

Снєгирьов відзначає, що в російському інформаційному просторі циркулюють тези про нібито можливі удари по атомних електростанціях України. На його думку, удари по ядерних об'єктах — це радше інформаційний фон для ескалації страху, а самі ГЕС і АЕС спроєктовані з урахуванням дуже жорстких вимог безпеки, навіть під час воєнних дій.

"ГЕС будувалися за вимогами холодної війни — вони можуть витримувати навіть дуже серйозні загрози", — говорить експерт.

Попри це, Снєгирьов наголошує на важливості наявності ефективної пасивної системи захисту енергетичних об'єктів. Він ставить під сумнів, де саме пішли кошти на зміцнення інфраструктури і чи працюють ті "три рівні захисту", про які звітували чиновники.

"Куди пішли мільярди? Де три рівні? Чи були кримінальні впровадження, чи просто звіти не відповідають реальності — це потрібно розслідувати", — наголошує експерт.

Якою буде зима в Україні?

Снєгирьов вважає, що на сьогодні загроза тотального блекауту — мінімальна. Є запас міцності, є резервні механізми та можливість швидких компенсацій. Водночас ризики політичного та психологічного тиску зберігаються: ворог прагне послабити довіру населення до влади та ускладнити роботу оборонної промисловості.

Експерт закликає до прозорості та перевірки заяв про попередні інвестиції в захист інфраструктури: громадський контроль, розслідування використання коштів та ревізія реальних спроможностей системи дозволять зменшити вразливості. Паралельно — тримати готовність до оперативних ремонтів, шукати можливості імпорту енергії та посилювати логістику, яка підтримує ЗСУ.

"Найголовніше — не лише технічна стійкість мережі, а й пасивна система оборони енергетичних об'єктів та прозорість у питаннях інвестицій і захисту. Без цього навіть наявний запас міцності можна легко звести нанівець — через паніку, неправильне управління або нецільове використання ресурсів", — резюмує Снєгирьов.

Нагадаємо, Фокус писав про масовану нічну атаку на Україну. Ворог застосував увесь свій арсенал.

А тим часом кореспондент Роджер Бойс заявив, що, на його думку, Київ не протримається до весни.