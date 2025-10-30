Понад 650 дронів і більше 50 ракет: Зеленський показав наслідки атаки ЗС РФ (фото)

У ніч на 30 жовтня російські окупанти знову завдали масивного ракетно-дронового удару по Україні, внаслідок чого є жертви та поранені серед населення. За даними Повітряних сил, зафіксовано прямі влучання 16 ракет і 63 ударних БПЛА на 20 локаціях.

Цього разу ЗС РФ запустили понад 650 дронів і більше 50 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних, по різних регіонах України, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, багато боєприпасів було збито, але є влучання, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки та гуртожиток у Запоріжжі. Постраждали десятки людей, зокрема п'ятеро дітей. Двоє людей загинули.

Наразі на місцях прильотів тривають аварійно-рятувальні роботи.

У Ладижині Вінницької області семирічний хлопчик дістав важке поранення.

"Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінницька, Київська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Дніпровська, Чернігівська, Сумська, Івано-Франківська, Львівська. Усі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання скрізь, де воно зараз відсутнє", — констатує Зеленський.

Відео дня

Він знову наголосив, що Росія продовжує терористичну війну проти життя.

"Важливо, щоб кожна така підла атака по цивільних поверталася в Росію конкретними наслідками — санкціями та реальним тиском. Розраховуємо, що Америка, Європа, країни Групи семи не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все. Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість і фінанси, вторинні санкції проти тих, хто цю війну спонсорує", — заявив президент.

Він також висловив співчуття постраждалим і подякував усім, хто працює на мир.

Атака ЗС РФ 30 жовтня: зведення ЗСУ

За інформацією Повітряних Сил ЗС України, під атакою ЗС РФ була критична інфраструктура, по якій противник гатив ударними БпЛА, а також ракетами повітряного, наземного і морського базування.

Загалом було запущено 705 засобів повітряного нападу: 52 ракети і 653 дрони, зокрема чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", вісім крилатих ракет "Калібр", дві крилаті ракети "Іскандер-К", 30 крилатих ракет Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і керована авіаційна ракета Х-31П.

Силами ППО збито і подавлено 623 повітряні цілі.

Зафіксовано прямі влучання 16 ракет і 63 ударних БпЛА на 20 локаціях і падіння збитих (уламки) на 19 локаціях у різних регіонах України.

Три ракети були локаційно загублені.

Нагадаємо, після атаки в Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Пізніше Міненерго скасувало графіки погодинних відключень, але попередило про їхнє можливе повернення протягом дня.

Під час комбінованої атаки ЗС РФ по Україні в Польщі навіть піднімали в повітря винищувачі, але цього разу до них нічого не залетіло.