Более 650 дронов и свыше 50 ракет: Зеленский показал последствия атаки ВС РФ (фото)

В ночь на 30 октября российские оккупанты снова нанесли массивный ракетно-дроновый удар по Украине, в результате чего есть жертвы и раненые среди населения. По данным Воздушных сил, зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях.

В этот раз ВС РФ запустили более 650 дронов и свыше 50 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических, по разным регионам Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, много боеприпасов были сбиты, но есть попадания, в результате которых повреждены жилые дома и общежитие в Запорожье. Пострадали десятки людей, в том числе пятеро детей. Два человека погибли.

Сейчас на местах прилетов продолжаются аварийно-спасательные работы.

В Ладыжине Винницкой области семилетний мальчик получил тяжелое ранение.

"Много также было подлых ударов по энергетике и обычной жизни в регионах: Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская. Все необходимые службы привлечены, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует", – констатирует Зеленский.

Он снова подчеркнул, что Россия продолжает террористическую войну против жизни.

"Важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции против тех, кто эту войну спонсирует", – заявил президент.

Он также выразил соболезнования пострадавшим и поблагодарил всех, кто работает на мир.

Атака ВС РФ 30 октября: сводка ВСУ

По информации Воздушных Сил ВС Украины, под атакой ВС РФ была критическая инфраструктура, по которой противник бил ударными БпЛА, а также ракетами воздушного, наземного и морского базирования.

Всего было запущено 705 средств воздушного нападения: 52 ракеты и 653 дрона, в том числе четыре аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал", восемь крылатых ракет "Калибр", две крылатых ракеты "Искандер-К", 30 крылатых ракет Х-101, две управляемых авиационных ракет Х-59/69 и управляемая авиационная ракета Х-31П.

Силами ПВО сбиты и подавлены 623 воздушные цели.

Зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины.

Три ракеты были локационно утеряны.

Напомним, после атаки в Украине были введены аварийные отключения света. Позже Минэнерго отменило графики почасовых отключений, но предупредило об их возможном возвращении в течение дня.

Во время комбинированной атаки ВС РФ по Украине в Польше даже поднимали в воздух истребители, но на этот раз к ним ничего не залетело.